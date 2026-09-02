На Сахалине вертолёт с сотрудником избиркома и журналистами жёстко сел на трассу
В Сахалинской области вертолёт с сотрудником регионального избиркома и журналистами жёстко приземлился на трассу. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Воздушное судно следовало с мыса Терпения в Поронайском районе, где члены избирательной комиссии организовывали голосование для жителей отдалённых территорий. При заходе на посадку в районе аэродрома Сокол машина начала стремительно снижаться.
Пилоту удалось направить её на проезжую часть, после чего вертолёт съехал в кювет. В момент ЧП на борту находились восемь человек: три члена экипажа, один работник аппарата сахалинского избиркома и четверо корреспондентов — сотрудники ГТРК «Сахалин» и «ОТВ Сахалин». По информации избирательной комиссии, в результате инцидента никто не погиб.
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