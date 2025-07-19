Уроженец Таджикистана пожаловался на изнасилование 15-летней дочери
На изнасилование 15-летней дочери в Петербурге пожаловался уроженец Таджикистана. Как пишут Telegram-каналы, злоумышленником оказался соотечественник пострадавшей, некто 21-летний Мухамад.
Обозреватели отмечают, что насилие происходило два раза. Первый эпизод был в феврале в заброшенном доме, а второй — в июле на Народной улице Петербурга. Насильником Мухамада назвал отец жертвы. Молодого человека уже задержали. Известно, что он прибыл в РФ зимой, но не имеет в стране постоянного места жительства и регистрации, а на миграционном учете не состоит.
Сейчас фигурант находится в спецпомещении для задержанных, стражи порядка составили административный протокол, и теперь решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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