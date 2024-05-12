В Астрахани еще три человека умерли от отравления неизвестным веществом

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Три новых случая смерти от неизвестного вещества были зарегистрированы в Астрахани. Таким образом общее число погибших выросло до восьми человек, сообщает Следственный комитет России по Астраханской области.
«В Астрахани было возбуждено еще одно уголовное дело в связи с гибелью трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом», — гласит сообщение.Уточняется, что дело было открыто по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
По данным следствия, в период с 9 по 11 мая 2024 года на территории Ленинского района Астрахани, как по месту жительства, так и около дома, скончались трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, которые употребили наркотические вещества. Предварительная причина смерти указанных жителей — отравление неизвестным веществом.
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Артем Кузьмин