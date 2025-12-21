Уроженка Дагестана в Лос-Анджелесе протаранила машину грабивших ее дом воров
Уроженка Дагестана необычным способом защитила дом в Лос-Анджелесе от воров. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Многодетная мать по имени Патимат отправилась по делам, оставив троих детей с бабушкой в районе Шерман-Окс. В этот момент в их дом ворвались грабители, взломав дверь.
Патимат, разговаривавшая по телефону с матерью, услышала крики и, не теряя времени, отправилась домой. Она быстро села в машину и на высокой скорости врезалась в белую «хонду» преступников. Грабители были вынуждены бежать.
Прибывшие на место полицейские обнаружили в машине воров инструменты для взлома, документы, оформленные на разные имена, и несколько автомобильных номеров. Соседи сообщили, что эту «хонду» видели несколько дней назад возле другого дома, который также подвергся ограблению.
Патимат, родившаяся в Дагестане, более десяти лет живёт в США. Вместе с мужем она открыла детскую студию джиу-джитсу в Лос-Анджелесе.
