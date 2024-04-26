Уроженца Украины задержали в Ростовской области по делу о вымогательстве

Уроженца Украины задержали сотрудники ФСБ за попытку вымогательства 300 тысяч рублей у жителя Ростовской области в обмен на освобождение его отца, который находится в плену в ВСУ, пишет ТАСС.
Задержанный, родившийся в 1986 году и проживавший в Белокалитвинском районе Ростовской области, предложил сыну российского военного свои услуги по освобождению его отца. Он требовал 300 тысяч рублей и намекал на возможность включения отца в обменные списки. После отказа россиянина он снизил свои требования до 50 тысяч рублей и угрожал избить сына военного, однако тот обратился в ФСБ.
Сотрудники ФСБ выявили шантажиста, провели обыск и обнаружили его приверженность неофашистским организациям. У него изъяли фашистскую атрибутику. Кроме того, он ранее привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование татуировок с нацистской символикой и был неоднократно судим за умышленное причинение вреда здоровью, кражу, мошенничество, грабеж, незаконный оборот взрывных устройств и самоуправство.
Следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении задержанного по статьям о вымогательстве и покушении на мошенничество.
Читайте также:
Силовики задержали ещё одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Росгвардейцы задержали в Котельниках серийного похитителя брендовых сумок
В Новосибирске задержали находящегося в федеральном розыске мужчину
Сотрудники ФСБ выявили шантажиста, провели обыск и обнаружили его приверженность неофашистским организациям. У него изъяли фашистскую атрибутику. Кроме того, он ранее привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование татуировок с нацистской символикой и был неоднократно судим за умышленное причинение вреда здоровью, кражу, мошенничество, грабеж, незаконный оборот взрывных устройств и самоуправство.
Следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении задержанного по статьям о вымогательстве и покушении на мошенничество.
Читайте также:
Силовики задержали ещё одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Росгвардейцы задержали в Котельниках серийного похитителя брендовых сумок
В Новосибирске задержали находящегося в федеральном розыске мужчину
Артем Кузьмин