В Новосибирске задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

Фото: iStock/BrianAJackson
В Новосибирске сотрудники уголовного розыска УМВД России по Томской области задержали находящегося в федеральном розыске россиянина. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По версии следствия, в 2011 году в гаражном кооперативе в городе Северск Томской области пропал местный житель, занимавшийся недвижимостью. Позднее полицейские обнаружили его тело с признаками насильственной смерти.
В результате один подозреваемый был задержан, а его пособник скрылся. Его объявили в федеральный розыск.
В этом году оперативники получили новые данные о том, что скрывающийся мужчина может находиться в Новосибирске. Они прибыли по месту его проживания и задержали. В настоящее время мужчина находится в Томске, с ним работают следственные органы.
В отношение задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также:
Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
Готовившего покушение на президента Словакии украинца задержали в Чехии
В результате один подозреваемый был задержан, а его пособник скрылся. Его объявили в федеральный розыск.
В этом году оперативники получили новые данные о том, что скрывающийся мужчина может находиться в Новосибирске. Они прибыли по месту его проживания и задержали. В настоящее время мужчина находится в Томске, с ним работают следственные органы.
В отношение задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также:
Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
Готовившего покушение на президента Словакии украинца задержали в Чехии
Анастасия Чинкова