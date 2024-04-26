Силовики задержали ещё одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Правоохранители задержали ещё одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Это гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов.
Задержанный является уроженцем города Пархор 2003 года рождения, сообщает «РБК» со ссылкой на источник, близкий к министерству внутренних дел. Иностранцу вменяется пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку). Официального подтверждения информации пока не появилось.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. В концертный зал, где должно было состояться выступление группы «Пикник», ворвались вооружённые люди и открыли стрельбу по людям. Затем они подожгли здание и пытались скрыться. В результате трагедии погибли более 140 человек.
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