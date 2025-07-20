U.S. Sun: паром с 280 людьми на борту горит у берегов Индонезии
Паром, на борту которого 280 человек, горит у индонезийских берегов. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщает портал U.S. Sun. Обозреватели пишут, что речь идет о пароме KM Barcelona VA.
Согласно публикации, люди в панике прыгали в море. По данным журналистов, паника началась после того, как с нижних палуб повалил густой черный дым. Очевидцы выложили кадры в сети. На них видно, что пассажиры просят о помощи и кричат.
«На переполненном пароме вспыхнул масштабный пожар. Пассажирам пришлось прыгать за борт. Десятки людей, предположительно, оказались в ловушке», — сказано в материале.Уточняется, что сотрудники парома помогали людям надеть спасательные жилеты перед прыжком с судна. Информации о жертвах пока нет.