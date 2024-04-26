USA Today: 74-летняя американка с огнестрельным оружием ограбила банк

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В Штатах 74-летняя женщина стала жертвой мошенников и решила ограбить банк.
Об этом сообщает USA Today. Жительница штата Огайо ограбила кооперативный банк, угрожая сотрудникам оружием.
После того, как ей отдали деньги, она скрылась с места преступления на машине без номеров. Несмотря на то, что пожилая женщина была в маске, силовики быстро ее вычислили.
Когда сотрудники полиции пришли к ней домой, она сразу же признала вину и сдалась. Отмечается, что ранее фигурантка уголовного дела не имела проблем с законом.
По словам ее родственников, незадолго до ограбления банка, женщина стала жертвой мошенников. Также они рассказали, что она звонила им с заявлением, что ограбит банк, но они не приняли ее слова всерьёз.
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После того, как ей отдали деньги, она скрылась с места преступления на машине без номеров. Несмотря на то, что пожилая женщина была в маске, силовики быстро ее вычислили.
Когда сотрудники полиции пришли к ней домой, она сразу же признала вину и сдалась. Отмечается, что ранее фигурантка уголовного дела не имела проблем с законом.
По словам ее родственников, незадолго до ограбления банка, женщина стала жертвой мошенников. Также они рассказали, что она звонила им с заявлением, что ограбит банк, но они не приняли ее слова всерьёз.
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Алёна Самарева