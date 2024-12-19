Ущерб из-за жёсткой посадки Smartavia в Сочи составил более 600 млн рублей

В 2014 году мир узнал о невероятной истории маленькой Карины Чикитовой из Якутии, которая в свои 3 года на протяжении 12 дней выживала в горящей тайге среди диких животных. Малышке удалось спастись лишь ​благодаря щенку по имени Малыш, который в ​сложной ситуации ​оказался рядом.