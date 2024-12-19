Ущерб из-за жёсткой посадки Smartavia в Сочи составил более 600 млн рублей

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Завершилось расследование уголовного дела в отношении командира воздушного судна, которого обвиняли по делу о жёсткой посадке самолета в аэропорту Сочи. Сумма ущерба составила более 600 миллионов рублей, сообщилась в Teлеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В августе текущего года самолет Smartavia, который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, совершил жёсткую посадку в аэропорту назначения, в результате чего его хвостовая часть коснулась взлетно-посадочной полосы. На борту было 189 пассажиров и семь членов экипажа. Воздушное судно было отстранено от полётов. Пилота, который допустил касание хвостовой частью самолета ВПП при посадке, был уволен авиакомпанией. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.
Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложили арест. Расследование завершилось, а дело направили в суд.
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«Днем 18 августа обвиняемый, управляя воздушным судном по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) — Сочи, при снижении перед посадкой в аэропорту не произвел необходимые действия, что привело к посадке с вертикальной перегрузкой и касанием хвостовой части фюзеляжа самолета взлетно-посадочной полосы. Сумма ущерба составила более 600 млн рублей», — отмечалось в сообщении.
Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложили арест. Расследование завершилось, а дело направили в суд.
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Ольга Енгалычева