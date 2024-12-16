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Главная / Новости / Происшествия/ Мошенник получил 7 % от 165 млн рублей, которые он похитил у пенсионерки из Москвы

Мошенник получил 7 % от 165 млн рублей, которые он похитил у пенсионерки из Москвы

Фото: iStock/ ajr_images

Фото: iStock/ ajr_images

Мошенник получил семь процентов от похищенных у пенсионерки из Москвы 165 миллионов рублей, проинформировал Телеграм-канал Baza.


Молодой человек сам связался с журналистами и сказал, что он ответственен за мошенничество на 146 миллионов рублей. Он поделился неопубликованными деталями преступления. Обманутая пенсионерка отдала не 146, а 165 миллионов рублей, общий вес денег был 27 килограммов. Мошенник подчеркнул, что потерпевшая отдавала курьерам деньги в сумках в разные дни. Потом наличные переправляли через криптообменник, уточнил молодой человек.

Мошенник утверждает, что ему 19 лет. Он уже три года он работает в колл-центре в Днепре. Молодой человек сказал, что за этот временной промежуток он заработал полмиллиона долларов, купил две квартиры и три люксовых машины.

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У каждого афериста свой процент, получаемый с общей суммы. Собеседник канала уточнил, что за обман пенсионерки, он получит 7% (около 120 тысяч долларов). Курьеры, которые забирали деньги, получат 8% на всех. Оставшиеся деньги делят на остальных сотрудников, а ещё отправляют средства ВСУ. Аферисты платят и местным правоохранителям за покровительство и помощь в работе.

Сам мошенник жертв не ищет — кураторы дают задание, кого обманывать. Аферист поделился с каналом таблицей, в которой якобы зафиксирован процент успешных звонков. Исходя из данных таблицы, почти каждый второй звонок успешный. Сумма в 165 миллионов рублей — это личный рекорд мошенника.

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На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов
16 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/dehooks

Режим повышенной готовности ввели в четырёх населённых пунктах Темрюкского района Кубани после разлива мазута с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе накануне. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Отмечается, что в морском порту был создан региональный штаб. В данный момент нефтяное пятно не достигло берега. Проводятся работы по ликвидации разлива мазута, чтобы не допустить попадание нефтепродукта на берег.

Также губернатор Республики Крым Сергей Аксёнов добавил, что ситуация с разливом мазута находится под контролем профильных федеральных министерств и служб. В настоящее время нефтяное пятно не достигло берегов Крыма, ведутся работы по ликвидации утечки. Также специалисты мониторят ситуацию, чтобы дать оценку последствиям для экологии.

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NBC: в США пьяный 16-летний подросток убил четырёх родственников
16 декабря 2024, 17:41

Фото: iStock/ Willard

Полиция американского штата Нью-Мексико задержала подростка, который застрелил четырех членов своей семьи, сообщил телеканал NBC.
По данным правоохранительных органов, 16-летний подросток позвонил в службу спасения в 3:32 утра в субботу, 14 декабря. Он сообщил о смерти рядом с небольшим городом Белен.

Полиция штата Нью-Мексико добавила, что подросток был «в состоянии сильного алкогольного опьянения» и сдался приехавшим сотрудникам правоохранительных органов с поднятыми руками. В жилище нашли пистолет, а ещё тела четырёх человек возраста 42, 35, 16 и 14 лет.

Застрелившему свою семью подростку предъявили обвинение по четырем пунктам.

Ранее Щербинский городской суд арестовал женщину-водителя. Она не справилась с управлением в Новой Москве и насмерть сбила на тротуаре ребенка. Виновница дорожно-транспортного происшествия будет находиться в СИЗО до 14 февраля.

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В Екатеринбурге арестовали мужчину за попытку поджечь военкомат
Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину на два месяца за попытку поджечь военкомат
16 декабря 2024, 17:41

Фото: iStock/maximus92

Ленинский районный суд города Екатеринбурга на два месяца заключил под стражу местного жителя, который пытался поджечь военкомат.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда, мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

По данным Ленинского райсуда, арестованный — Дмитрий Баранов, ему 29 лет. Перед заседанием его родители рассказали журналистам, что их сын работает ландшафтным дизайнером, судимостей нет, в политических мероприятиях не участвовал.

Как писали местные СМИ, вечером 13 декабря екатеринбуржец бросил несколько коктейлей Молотова в здание военного комиссариата Свердловской области, 14 декабря его задержали, а на следующий день мужчине предъявили обвинение.

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Mash: в Видном покупательницы алкомаркета избили девушку и ее 10-летнего брата
16 декабря 2024, 17:22

Фото: iStock/ princigalli

В Московской области в городе Видное посетительницы алкомаркета совершили нападение на 22-летнюю девушку и её десятилетнего брата, сообщил Телеграм-канал Mash.
Повод для избиения — взгляд, которая пострадавшая бросила на одну из посетительниц магазина, находясь в очереди. Инцидент попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, что три женщины тащат за волосы клиентку магазина — она им чем-то им не понравилась. За девушку хотел вступиться брат-подросток, но зачинщицы конфликта толкнули его в снег и стали избивать.

Уточнялось, что на потасовку двух подруг подговорила третья. Последняя была недовольна тем взглядом пострадавшей в очереди в её сторону.

22-летнюю россиянку и ее малолетнего брата доставили в больницу. Медицинские работники диагностировали у обоих сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в городском округе Котельники в Подмосковье пять 14-летних девочек избили свою сверстницу.

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В Москве суд арестовал женщину, которая сбила насмерть ребёнка на тротуаре
16 декабря 2024, 17:01

Фото: iStock/ Hakase_

Щербинский городской суд арестовал женщину-водителя. Она не справилась с управлением в Новой Москве и насмерть сбила на тротуаре ребенка, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Виновница дорожно-транспортного происшествия будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 14 февраля. Расследование контролирует столичная прокуратура.

По информации канала, женщина пережила потерю отца — он тяжело болел. Именно из-за этого она села за руль в состоянии алкогольного опьянения. В день трагедии она приобрела в магазине бутылку ликера и ехала в другой магазин за сигаретами. Гособвинитель объявил, что фигурантка ведёт аморальный образ жизни и могла скрыться от следствия, из-за этого её отправили под арест.

Виновница ДТП не раз нарушала правила дорожного движения, она неоднократно ездила в нетрезвом виде.

После трагического происшествия жители района стали приносить цветы и плюшевые игрушки к месту аварии.

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В Бийске ёлку украсили тушкой щуки
16 декабря 2024, 16:59

Фото: iStock/Zeffss1

Новогоднюю ёлку у Дворца культуры в Бийске (Алтайский край) украсили тушкой щуки.
Как пишет «Lenta.ru» cо ссылкой на издание «Подъём», видео с елью выложили в соцсети. Помимо рыбы, на дереве высели потрёпанные мягкие игрушки и гирлянда, которую пользователи соцсетей назвали «грустной».
«Представляешь, просто рыба! Половина рыбы. Я не знаю, для кого её подвесили, для птиц, чтобы они обгладывали», — прокомментировала автор видео.
В сообщениях к публикации пользователи пошутили, что у местных властей хватило денег лишь на такое украшение. Однако, представитель мэрии рассказал журналистам, что рыба на новогодней ёлке появилась в результате чьей-то шутки, и вскоре своеобразный декор заменят правильными украшениями.

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В Москве задержали мошенника-гастролера, который помогал обмануть актрису Рязанову
16 декабря 2024, 16:43

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова).

В Москве задержали одного из актёров-гастролёров, который помогал обмануть актрису Раису Рязанову — она известна по фильму «Москва слезам не верит», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.
Задержанного 44-летнего жителя Новосибирска нашли в хостеле. Он поделился, что отдал деньги иному участнику криминальной схемы, когда получил 45 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Мошенники выманили 4 млн рублей у актрисы Раисы Рязановой. Артистке позвонил мошенник, представившийся правоохранителем. Он сказал, что средства на ее банковских счетах могут использовать для финансирования экстремизма и терроризма. Чтобы не допустить подобного, нужно обналичить деньги и передать их для хранения в Центральный банк РФ.

«Женщина сняла со своих счетов 4 млн рублей и в условленном месте передала их незнакомцу, который назвал кодовую фразу. Через некоторое время актриса поняла, что стала жертвой мошенников», — подчеркнула Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотренно частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранту заключили под стражу, отметила официальный представитель МВД.

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В Москве вынесли приговор реставратору Соловецкого архипелага
В Москве реставратора Соловецкого архипелага осудили на 5 лет
16 декабря 2024, 16:22

Фото: iStock/undefined undefined

Тушинский районный суд в Москве приговорил к пяти годам заключения 56-летнего Николая Белякова, бывшего гендиректора организации «Архстроймеханизация»: его обвинили в махинациях, совершённых при реставрации одного из объектов культурного наследия на островах Соловецкого архипелага.
Как пишет «Коммерсантъ», стоимость работ по восстановлению монастырского скита была завышена подсудимым почти на 56 млн рублей. Более того, нанятые Беляковым рабочие не имели соответствующего образования и квалификации, при реконструкции исторического объекта они не соблюдали требования проектной техдокументации и строительно-реставрационные нормы.

Осуждённый Беляков будет отбывать наказание в колонии общего режима.

«Ъ» также сообщает, что гособвинитель затребовал для подсудимого девять лет лишения свободы. Судья Надежда Ткачева сочла запрошенный прокурором срок чрезмерным, назначив фигуранту почти вдвое меньше — пять лет.

Как следует из материалов расследования, фирма «Архстроймеханизация» участвовала в организованной в рамках госпрограммы «Культура России (2012–2018 годы)» масштабной реконструкции Соловецкого монастыря и отдельных сооружений на островах Соловецкого архипелага.

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#суд
#москва
#реставрация
#приговор
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Около 3700 тонн мазута разлились с двух затонувших в Керченском проливе танкеров
16 декабря 2024, 16:06

Фото: iStock/nightman1965

Около 3700 тонн мазута, по предварительным оценкам, разлились в Чёрное море из-за потерпевших крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время специалисты продолжают работу. Сведения будут уточняться.

Накануне стало известно о том, что два танкера, перевозящие порядка девяти тысяч тонн нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. На их борту находилось в общей сложности 29 членов экипажа. Всех удалось спасти и госпитализировать в лечебные заведения на вертолётах Ми-8 МЧС России. Причиной крушения стали сильные штормовые волны, повредившие конструкции судов.

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#специалисты
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