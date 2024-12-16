Мошенник получил 7 % от 165 млн рублей, которые он похитил у пенсионерки из Москвы

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Мошенник получил семь процентов от похищенных у пенсионерки из Москвы 165 миллионов рублей, проинформировал Телеграм-канал Baza.
Молодой человек сам связался с журналистами и сказал, что он ответственен за мошенничество на 146 миллионов рублей. Он поделился неопубликованными деталями преступления. Обманутая пенсионерка отдала не 146, а 165 миллионов рублей, общий вес денег был 27 килограммов. Мошенник подчеркнул, что потерпевшая отдавала курьерам деньги в сумках в разные дни. Потом наличные переправляли через криптообменник, уточнил молодой человек.
Мошенник утверждает, что ему 19 лет. Он уже три года он работает в колл-центре в Днепре. Молодой человек сказал, что за этот временной промежуток он заработал полмиллиона долларов, купил две квартиры и три люксовых машины.
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У каждого афериста свой процент, получаемый с общей суммы. Собеседник канала уточнил, что за обман пенсионерки, он получит 7% (около 120 тысяч долларов). Курьеры, которые забирали деньги, получат 8% на всех. Оставшиеся деньги делят на остальных сотрудников, а ещё отправляют средства ВСУ. Аферисты платят и местным правоохранителям за покровительство и помощь в работе.
Сам мошенник жертв не ищет — кураторы дают задание, кого обманывать. Аферист поделился с каналом таблицей, в которой якобы зафиксирован процент успешных звонков. Исходя из данных таблицы, почти каждый второй звонок успешный. Сумма в 165 миллионов рублей — это личный рекорд мошенника.
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