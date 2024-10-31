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Ущерб по делу о поставках некачественного питания для Минобороны не возмещается

Фото: istock/tanyss

Фото: istock/tanyss

Ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей по делу против руководства АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), связанного с поставками некачественного питания для нужд Министерства обороны России, до сих пор не возмещен. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, сумма ущерба остается прежней и компенсация обвиняемыми не производится.
Дело включает аресты топ-менеджеров ГПК, в том числе Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой, проведенный Басманным судом Москвы в апреле. Их обвиняют в завышении стоимости услуг по организации питания, при этом качество поставляемой продукции не соответствовало условиям контракта. В ходе расследования выяснилось, что сухпайки, фигурирующие в деле, признаны экспертизой непригодными для использования.

Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который, по версии следствия, лоббировал интересы комбината, был арестован в июле по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он не признает вину, а его адвокат утверждает, что средства от сделок находятся на счетах подрядной фирмы и сам Булгаков их не получал.



Другой фигурант дела, предприниматель Игорь Котельников, арестованный в июне, скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем.

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Вора-законника Васю Бандита экстрадировали в РФ из Албании — МВД
30 октября 2024, 21:42

Фото: istockphoto/blinow61

Россиянин Вася Бандит (Игорь Кокунов) экстрадирован в РФ из Албании, проинформировала официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчина был в международном розыске, в который его объявили в прошлом году.
«Вскоре местонахождение разыскиваемого было установлено. На территории Республики Албания он задержан правоохранительными органами этого государства», — пояснила Волк.
Против Кокунова открыли уголовное производство по статье об организации преступного сообщества в 2020 году.

По версии следователей, Кокунов имеет статус вора-законника и соответствующую сферу влияния с 1993 года. Положение давало ему держать под контролем российский криминалитет.

Ранее сообщалось, в чем обвинили батюшку в Тульской области.

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#воры
#криминал
#ирина волк
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Возможной причиной ДТП с автобусом в Питере могло стать самочувствие водителя
30 октября 2024, 20:12

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

ДТП с автобусом в Петербурге, по предварительным данным, могло произойти из-за плохого самочувствия водителя, пишут «Известия», ссылаясь на источник.
По его информации, автобус протаранил машины на небольшой скорости, когда отъехал от остановки. По сообщению прокуратуры, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося в Центральном районе Северной столицы.

Прокуроры проверят, соблюдались ли правила пассажирских перевозок. При обнаружении нарушений примут соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что на 75-м километре на внутренней стороне МКАД столкнулись четыре машины. Как проинформировали в столичном дептрансе, на месте происшествия провели работу экстренные службы.

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#мир
#россия
#санкт-петербург
#автобусы
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#дтп
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Раздел, избивал несколько часов и постирал пса: жительница Камчатки едва выжила после издевательств сожителя, подробности
30 октября 2024, 19:45

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

30 октября СМИ распространили ужасающую историю 32-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, которую возлюбленный запер в квартире, где избивал часами и заставлял раздеваться, а также постирал ее маленькую собачку в стиральной машине. Подробности этого случая приводит редакция «Радио 1».

Приступы ревности и неконтролируемая агрессия


По словам Ляны, в августе этого года она познакомилась с Асифом Г., который был начальником охраны одного из баров в Петропавловске и являлся сыном генерального директора заведения. Начиналась эта история любви вполне нормально. Чуть позже девушка начала обращать внимание на приступы ревности и неконтролируемой агрессии у возлюбленного. Она даже предположила, что мужчина может страдать неким психическим отклонением.

Однажды молодой человек посадил ее собаку в стиральную машину и включил ее. Тогда пес не пострадал, но девушка приняла решение расстаться с парнем. Но не тут-то было. Асиф оказался не готов так быстро потерять любимую.

Связал скотчем и избивал


26 октября мужчина появился в дверях бывшей девушки в состоянии алкогольного опьянения.

«Угрожал, что, если я не открою ему дверь, он выломает все окна», – сказала девушка в беседе с РЕН ТВ.

Она впустила его. Тогда Асиф мужчина запер дверь и окна. Девушка попыталась сгладить конфликт и предложила мужчине выспаться, но он вел себя агрессивно и успокаиваться не собирался.

Далее он связал девушку и начал всячески издеваться и избивать. Продолжалось это несколько часов. В какой-то момент ей удалось связаться с родственниками в мессенджере, которые приехали и помогли ей выбраться через окно. В настоящее время Ляна находится в больнице.

Историю своего избиения Ляна выложила в Сеть. Асиф начал ей звонить и уверять, что это был не он, и даже угрожал подать на нее заявление за клевету.

«Какой-то бред, потому что я была с ним, и все это он делал. Просто отмазывается, на диктофон записывает. До сих пор звонит. Дело в том, что он в розыске. Сейчас подключились МВД, прокуратура, Следственный комитет. Но его по факту пока ищут», – рассказала Ляна.

Делом заинтересовался Следственный комитет


Старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю, майор юстиции Дарья Урбанова рассказала, как проходит проверка по факту насильственного удерживания женщины и ее избиения.

«По информации, размещенной в социальных сетях, организована процессуальная проверка обстоятельств лишения свободы местной жительницы с применением к ней насилия в краевой столице. Детали произошедшего устанавливаются», — заявила Урбанова.

По ее словам, решение будет принято после выяснения всех обстоятельств.

Прокуратура взяла ход расследования на контроль


Ход и результаты проверки контролирует прокуратура Петропавловска-Камчатского.

«По предварительной информации, 26.10.2024 37-летний мужчина на почве ревности нанес потерпевшей удары кулаками по лицу и телу, связал скотчем. Женщине удалось написать сообщение в мессенджере своим родным, которые, прибыв к месту ее жительства, помогли ей выбраться через окно», — говорится на официальном сайте ведомства.

При этом в настоящий момент агрессор остается на свободе. Его так и не задержали. Однако он спокойно заходит в социальные сети и выходит на связь.

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Парочка влюбленных сбежала из исправительного центра в Липецке
В Курской области возлюбленные устроили побег из исправительного центра
30 октября 2024, 17:55

Фото: iStock/Vidu Gunaratna

Михаил и Кристина попали в исправительное учреждение по разным причинам. Он – за попытку грабежа, а она – за убийство.
Судьбоносная встреча произошла, когда они отбывали в Курчатове, и молодые вскоре расписались.

На момент, когда пару перевели в исправительный центр в Липецке, Михаилу с Кристиной дозволялся выход за продуктами в город. На одном из таких походов они решили сбежать.

Через 30 дней беглецов задержали в Курчатове. На вопрос о причине побега они признались, что в один момент сошлись на мысли о том, как не хочется возвращаться в исправительный центр.

Суд отправил мужчину с женщиной под стражу на месяц. Позднее Михаилу и Кристине будет вынесено наказание более строгого вида.

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#наказание
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Родители 12-летнего мальчика обвинили батюшку в педофилии в Тульской области
30 октября 2024, 17:52

Фото: iStock/Photoboyko

Родители 12-летнего мальчика обвинили батюшку из Свято-Иверской церкви в селе Тёплое Тульской области в педофилии. Об этом пишет Baza.
По словам матери 12-летнего ребенка, сын пришел на утреннюю службу 27 марта. Тогда 62-летний священник Валентин Дудин отвел его за алтарь и подарил стихарь. Мальчик остался так доволен, что попросился в гости к Дудину, чтобы посмотреть иконы.

Когда подросток пришел домой к священнику, тот предложил ему посмотреть кино, лежа на диване. В какой-то момент он начал гладить ребенка и потом поцеловал в губы. Мальчику не понравилось подобное поведение, и он попросил больше так не делать, однако батюшка не смутился, дал ему Библию и сообщил, что все, что произошло считается совершенно нормальным.

После этого Дудин писал подростку сообщения с эротическим подтекстом, но предусмотрительно удалял их. Но как-то мама мальчика переписку все-таки обнаружила. Шокированная женщина обратилась в полицию. На священника возбудили уголовное дело, однако он отрицает свою вину и говорит, что парень врет. А удаленные сообщения восстановить не удается. Именно они могли бы стать главной уликой в деле.

При этом родители боятся, что дело до суда так и не дойдет, священника защищает дорогой адвокат, а прокурор уже несколько раз отправлял материалы на доследование из-за найденных нарушений. Кроме того, он не стал поддерживать следствие, которое просило отправить Дудина под домашний арест.

Тем временем у подростка диагностировали острое стрессовое расстройство. С тех пор, как батюшка поцеловал его, ребенок начал вести себя странно: наносил сам себе порезы, начал жаловаться на кошмары и окончательно замкнулся в себе.

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Четвертый сбежавший осужденный лично вернулся в ИЦ в Забайкалье
30 октября 2024, 17:36

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Четвертый осужденный, который сбежал из исправительного центра в Забайкалье, вернулся в него сам, информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу управления ФСИН по региону.
«Тридцатого октября осужденный Куйдин Н., ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска», — заявили в ведомстве.
Там также уточнили, что в суд будут направлены все нужные документы, чтобы изменить вид наказания.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу, 26 октября, из исправительного центра в Нерчинске сбежали четыре человека. Двоих взяли в день побега в Амурской области и Чите, еще одного задержали в Чите накануне.

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#мир
#россия
#суд
#новости
#забайкальский край
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Baza: лайку с антенной задержали под Мурманском
30 октября 2024, 16:48

Фото: istockphoto/Grigorii_Pisotckii

Лайку с GPS-трекером с антенной задержали под Мурманском, пишет Baza. По информации журналистов, все произошло на территории военного городка Ийвара недалеко от границы с Финляндией. Уточняется, что техника финского производства. Задержав животное, бойцы отдали ее погранслужбе ФСБ по Карелии.
Ранее сообщалось, что гражданина Германии в Калининграде заподозрили в краже полумиллиона рублей у пенсионерки. Как пояснили полицейские, женщина обратилась к ним с заявлением. Потерпевшая рассказала, что хотела положить деньги на вклад, но, когда решила передать наличность кассиру, поняла, что денег нет.

Подозреваемый под домашним арестом, оперативники разбираются в деталях случившегося, открыто уголовное производство.

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#военные
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#новости
#фсб
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Верховный суд РФ утвердил пожизненный срок экс-сенатору Арашукову и его отцу
30 октября 2024, 16:02

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд России признал законным приговор к пожизненному лишению свободы экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом информирует ТАСС.
Согласно материалам суда, действующий приговор остается в силе.

Во вторник, 29 октября, бывший сенатор пожаловался на пытки в колонии «Черный дельфин», а также потребовал перевести его в другую колонию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Согласно информации следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.

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В Калининграде гражданина ФРГ заподозрили в краже 500 тысяч рублей у пенсионерки
30 октября 2024, 15:18

Фото: iStock/Rawf8

В Калининграде гражданина Германии обвинили в краже 500 тысяч рублей у пенсионерки в банке. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным ведомства в ОМВД обратилась 70-летняя женщина с заявлением о краже 500 тысяч рублей. По ее словам, она пришла в банк чтобы открыть вклад, но, когда пришло время передавать деньги кассиру, пенсионерка обнаружила их пропажу.

«Как удалось выяснить полицейским, денежные средства пенсионерки похитил 40-летний гражданин Германии. Мужчина, который был следующим в очереди за потерпевшей, обнаружил наличные под выдвигающимся лотком для денег, куда их по случайности – вместо самого лотка – засунула потерпевшая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас сотрудники уголовного розыска уточняют, куда делись деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.

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