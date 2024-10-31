Ущерб по делу о поставках некачественного питания для Минобороны не возмещается

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Ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей по делу против руководства АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), связанного с поставками некачественного питания для нужд Министерства обороны России, до сих пор не возмещен. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, сумма ущерба остается прежней и компенсация обвиняемыми не производится.
Дело включает аресты топ-менеджеров ГПК, в том числе Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой, проведенный Басманным судом Москвы в апреле. Их обвиняют в завышении стоимости услуг по организации питания, при этом качество поставляемой продукции не соответствовало условиям контракта. В ходе расследования выяснилось, что сухпайки, фигурирующие в деле, признаны экспертизой непригодными для использования.
Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который, по версии следствия, лоббировал интересы комбината, был арестован в июле по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он не признает вину, а его адвокат утверждает, что средства от сделок находятся на счетах подрядной фирмы и сам Булгаков их не получал.
Другой фигурант дела, предприниматель Игорь Котельников, арестованный в июне, скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем.
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Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который, по версии следствия, лоббировал интересы комбината, был арестован в июле по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он не признает вину, а его адвокат утверждает, что средства от сделок находятся на счетах подрядной фирмы и сам Булгаков их не получал.
Другой фигурант дела, предприниматель Игорь Котельников, арестованный в июне, скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем.
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Елена Перлова