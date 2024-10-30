Возможной причиной ДТП с автобусом в Питере могло стать самочувствие водителя

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov
ДТП с автобусом в Петербурге, по предварительным данным, могло произойти из-за плохого самочувствия водителя, пишут «Известия», ссылаясь на источник.
По его информации, автобус протаранил машины на небольшой скорости, когда отъехал от остановки. По сообщению прокуратуры, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося в Центральном районе Северной столицы.
Прокуроры проверят, соблюдались ли правила пассажирских перевозок. При обнаружении нарушений примут соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что на 75-м километре на внутренней стороне МКАД столкнулись четыре машины. Как проинформировали в столичном дептрансе, на месте происшествия провели работу экстренные службы.
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Прокуроры проверят, соблюдались ли правила пассажирских перевозок. При обнаружении нарушений примут соответствующие меры.
Ранее сообщалось, что на 75-м километре на внутренней стороне МКАД столкнулись четыре машины. Как проинформировали в столичном дептрансе, на месте происшествия провели работу экстренные службы.
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Никита Кротов