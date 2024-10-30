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Возможной причиной ДТП с автобусом в Питере могло стать самочувствие водителя

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

ДТП с автобусом в Петербурге, по предварительным данным, могло произойти из-за плохого самочувствия водителя, пишут «Известия», ссылаясь на источник.
По его информации, автобус протаранил машины на небольшой скорости, когда отъехал от остановки. По сообщению прокуратуры, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося в Центральном районе Северной столицы.

Прокуроры проверят, соблюдались ли правила пассажирских перевозок. При обнаружении нарушений примут соответствующие меры.



Ранее сообщалось, что на 75-м километре на внутренней стороне МКАД столкнулись четыре машины. Как проинформировали в столичном дептрансе, на месте происшествия провели работу экстренные службы.

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Раздел, избивал несколько часов и постирал пса: жительница Камчатки едва выжила после издевательств сожителя, подробности
30 октября 2024, 19:45

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

30 октября СМИ распространили ужасающую историю 32-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, которую возлюбленный запер в квартире, где избивал часами и заставлял раздеваться, а также постирал ее маленькую собачку в стиральной машине. Подробности этого случая приводит редакция «Радио 1».

Приступы ревности и неконтролируемая агрессия


По словам Ляны, в августе этого года она познакомилась с Асифом Г., который был начальником охраны одного из баров в Петропавловске и являлся сыном генерального директора заведения. Начиналась эта история любви вполне нормально. Чуть позже девушка начала обращать внимание на приступы ревности и неконтролируемой агрессии у возлюбленного. Она даже предположила, что мужчина может страдать неким психическим отклонением.

Однажды молодой человек посадил ее собаку в стиральную машину и включил ее. Тогда пес не пострадал, но девушка приняла решение расстаться с парнем. Но не тут-то было. Асиф оказался не готов так быстро потерять любимую.

Связал скотчем и избивал


26 октября мужчина появился в дверях бывшей девушки в состоянии алкогольного опьянения.

«Угрожал, что, если я не открою ему дверь, он выломает все окна», – сказала девушка в беседе с РЕН ТВ.

Она впустила его. Тогда Асиф мужчина запер дверь и окна. Девушка попыталась сгладить конфликт и предложила мужчине выспаться, но он вел себя агрессивно и успокаиваться не собирался.

Далее он связал девушку и начал всячески издеваться и избивать. Продолжалось это несколько часов. В какой-то момент ей удалось связаться с родственниками в мессенджере, которые приехали и помогли ей выбраться через окно. В настоящее время Ляна находится в больнице.

Историю своего избиения Ляна выложила в Сеть. Асиф начал ей звонить и уверять, что это был не он, и даже угрожал подать на нее заявление за клевету.

«Какой-то бред, потому что я была с ним, и все это он делал. Просто отмазывается, на диктофон записывает. До сих пор звонит. Дело в том, что он в розыске. Сейчас подключились МВД, прокуратура, Следственный комитет. Но его по факту пока ищут», – рассказала Ляна.

Делом заинтересовался Следственный комитет


Старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю, майор юстиции Дарья Урбанова рассказала, как проходит проверка по факту насильственного удерживания женщины и ее избиения.

«По информации, размещенной в социальных сетях, организована процессуальная проверка обстоятельств лишения свободы местной жительницы с применением к ней насилия в краевой столице. Детали произошедшего устанавливаются», — заявила Урбанова.

По ее словам, решение будет принято после выяснения всех обстоятельств.

Прокуратура взяла ход расследования на контроль


Ход и результаты проверки контролирует прокуратура Петропавловска-Камчатского.

«По предварительной информации, 26.10.2024 37-летний мужчина на почве ревности нанес потерпевшей удары кулаками по лицу и телу, связал скотчем. Женщине удалось написать сообщение в мессенджере своим родным, которые, прибыв к месту ее жительства, помогли ей выбраться через окно», — говорится на официальном сайте ведомства.

При этом в настоящий момент агрессор остается на свободе. Его так и не задержали. Однако он спокойно заходит в социальные сети и выходит на связь.

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Парочка влюбленных сбежала из исправительного центра в Липецке
В Курской области возлюбленные устроили побег из исправительного центра
30 октября 2024, 17:55

Фото: iStock/Vidu Gunaratna

Михаил и Кристина попали в исправительное учреждение по разным причинам. Он – за попытку грабежа, а она – за убийство.
Судьбоносная встреча произошла, когда они отбывали в Курчатове, и молодые вскоре расписались.

На момент, когда пару перевели в исправительный центр в Липецке, Михаилу с Кристиной дозволялся выход за продуктами в город. На одном из таких походов они решили сбежать.

Через 30 дней беглецов задержали в Курчатове. На вопрос о причине побега они признались, что в один момент сошлись на мысли о том, как не хочется возвращаться в исправительный центр.

Суд отправил мужчину с женщиной под стражу на месяц. Позднее Михаилу и Кристине будет вынесено наказание более строгого вида.

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#наказание
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Родители 12-летнего мальчика обвинили батюшку в педофилии в Тульской области
30 октября 2024, 17:52

Фото: iStock/Photoboyko

Родители 12-летнего мальчика обвинили батюшку из Свято-Иверской церкви в селе Тёплое Тульской области в педофилии. Об этом пишет Baza.
По словам матери 12-летнего ребенка, сын пришел на утреннюю службу 27 марта. Тогда 62-летний священник Валентин Дудин отвел его за алтарь и подарил стихарь. Мальчик остался так доволен, что попросился в гости к Дудину, чтобы посмотреть иконы.

Когда подросток пришел домой к священнику, тот предложил ему посмотреть кино, лежа на диване. В какой-то момент он начал гладить ребенка и потом поцеловал в губы. Мальчику не понравилось подобное поведение, и он попросил больше так не делать, однако батюшка не смутился, дал ему Библию и сообщил, что все, что произошло считается совершенно нормальным.

После этого Дудин писал подростку сообщения с эротическим подтекстом, но предусмотрительно удалял их. Но как-то мама мальчика переписку все-таки обнаружила. Шокированная женщина обратилась в полицию. На священника возбудили уголовное дело, однако он отрицает свою вину и говорит, что парень врет. А удаленные сообщения восстановить не удается. Именно они могли бы стать главной уликой в деле.

При этом родители боятся, что дело до суда так и не дойдет, священника защищает дорогой адвокат, а прокурор уже несколько раз отправлял материалы на доследование из-за найденных нарушений. Кроме того, он не стал поддерживать следствие, которое просило отправить Дудина под домашний арест.

Тем временем у подростка диагностировали острое стрессовое расстройство. С тех пор, как батюшка поцеловал его, ребенок начал вести себя странно: наносил сам себе порезы, начал жаловаться на кошмары и окончательно замкнулся в себе.

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Четвертый сбежавший осужденный лично вернулся в ИЦ в Забайкалье
30 октября 2024, 17:36

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Четвертый осужденный, который сбежал из исправительного центра в Забайкалье, вернулся в него сам, информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу управления ФСИН по региону.
«Тридцатого октября осужденный Куйдин Н., ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска», — заявили в ведомстве.
Там также уточнили, что в суд будут направлены все нужные документы, чтобы изменить вид наказания.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу, 26 октября, из исправительного центра в Нерчинске сбежали четыре человека. Двоих взяли в день побега в Амурской области и Чите, еще одного задержали в Чите накануне.

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#мир
#россия
#суд
#новости
#забайкальский край
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Baza: лайку с антенной задержали под Мурманском
30 октября 2024, 16:48

Фото: istockphoto/Grigorii_Pisotckii

Лайку с GPS-трекером с антенной задержали под Мурманском, пишет Baza. По информации журналистов, все произошло на территории военного городка Ийвара недалеко от границы с Финляндией. Уточняется, что техника финского производства. Задержав животное, бойцы отдали ее погранслужбе ФСБ по Карелии.
Ранее сообщалось, что гражданина Германии в Калининграде заподозрили в краже полумиллиона рублей у пенсионерки. Как пояснили полицейские, женщина обратилась к ним с заявлением. Потерпевшая рассказала, что хотела положить деньги на вклад, но, когда решила передать наличность кассиру, поняла, что денег нет.

Подозреваемый под домашним арестом, оперативники разбираются в деталях случившегося, открыто уголовное производство.

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#новости
#фсб
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Верховный суд РФ утвердил пожизненный срок экс-сенатору Арашукову и его отцу
30 октября 2024, 16:02

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд России признал законным приговор к пожизненному лишению свободы экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом информирует ТАСС.
Согласно материалам суда, действующий приговор остается в силе.

Во вторник, 29 октября, бывший сенатор пожаловался на пытки в колонии «Черный дельфин», а также потребовал перевести его в другую колонию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Согласно информации следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.

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В Калининграде гражданина ФРГ заподозрили в краже 500 тысяч рублей у пенсионерки
30 октября 2024, 15:18

Фото: iStock/Rawf8

В Калининграде гражданина Германии обвинили в краже 500 тысяч рублей у пенсионерки в банке. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным ведомства в ОМВД обратилась 70-летняя женщина с заявлением о краже 500 тысяч рублей. По ее словам, она пришла в банк чтобы открыть вклад, но, когда пришло время передавать деньги кассиру, пенсионерка обнаружила их пропажу.

«Как удалось выяснить полицейским, денежные средства пенсионерки похитил 40-летний гражданин Германии. Мужчина, который был следующим в очереди за потерпевшей, обнаружил наличные под выдвигающимся лотком для денег, куда их по случайности – вместо самого лотка – засунула потерпевшая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас сотрудники уголовного розыска уточняют, куда делись деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.

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Голая в канализации: последние часы жизни Кристины Рэй из «Дома-2», связь с эскортом и наркотиками
30 октября 2024, 14:59

Кристина Рэй (Фото: соцсети К. Рэй)

29 октября в канализационном коллекторе Сочи было найдено тело пропавшей 35-летней модели Кристины Кожевниковой, более известной как Кристина Рэй. Она была известна своими увлечениями бодимодификацией и пластической хирургией и носила звание обладательницы «самых больших губ России». Кто и за что лишил жизни молодую девушку расскажет «Радио 1».

Поиски Кристины Рэй


Заявление о пропаже Кристины поступило в полицию только 3 октября, хотя с 28 сентября о ней не было никаких известий. Родные считали, что она проводит время с друзьями. Только после того, как девушка несколько дней не появлялась в социальных сетях, близкие начали подозревать неладное. В ходе расследования правоохранительные органы проверили все звонки пропавшей и поговорили с ее знакомыми. Выяснилось, что девушка употребляла наркотики, и это могло быть связано с ее исчезновением. Однако других зацепок получено не было.


Тело Рэй обнаружили в коллекторе


Окончательно установить личность погибшей будет возможно только после проведения экспертизы, так как тело долго находилось в воде. На теле Кристины не было одежды. Специалисты пока не могут определить, была ли она изначально без нее или же вещи порвались со временем. Это также предстоит выяснить.

Версии случившегося


Основной версией остается то, что девушка могла спуститься в коллектор в поисках чего-то запрещенного, и поток воды в непогоду мог сбить ее с ног, после чего она не смогла выбраться. Полиция отметила, что в этом же коллекторе ранее находили тела других людей, искавших запрещенные вещества. Тем не менее, окончательно исключать версию о криминальном характере смерти пока нельзя.

Кроме того, существует версия о том, что погубить девушку могла ее связь с эскортом. По словам знакомых Кристины, эпатажная брюнетка часто меняла мужчин и оказывала им услуги за деньги.

Кристина Рэй (Фото: соцсети К. Рэй)


Кристина Рэй: чем известна


Кристина Рэй родилась 11 августа 1989 года в Южно-Сахалинске. Она училась в городской гимназии, а затем продолжила образование в Сахалинском государственном университете, где изучала японский язык. В 17 лет девушка решила выделиться из толпы, создав блог и начав эксперименты со своей внешностью. Её стремление к популярности было также связано с желанием привлечь внимание родителей, которые все свои усилия направляли на помощь сестре, страдающей от наркотической зависимости.

Кристина активно эпатировала своих поклонников необычными изменениями во внешности. Сначала она немного увеличила губы, затем сделала «эльфийские» уши, раздвоение языка, выбрила половину головы и украсила тело множеством татуировок. Чтобы по-настоящему привлечь внимание к своему блогу, она даже вживила в голову металлические импланты, напоминающие маленькие рога.

В это время Кристина не забывала о регулярных инъекциях в губы. В какой-то момент они стали настолько большими, что ей присвоили титул «Самые большие губы в России». В 2022 году она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Вскоре Кристина решила изменить свою внешность в сторону естественности и удалила филлеры из губ. Подруги описывали её как добрую и отзывчивую, но очень зависимую девушку, которая ежедневно употребляла пиво и не скрывала свою наркотическую зависимость.

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Брата главы российского региона обвинили в мошенничестве на два миллиарда рублей
Брата главы Ингушетии обвинили в создании ОПГ и мошенничестве на 2 млрд рублей
30 октября 2024, 14:54

Фото: iStock/blinow61

Брата главы республики Ингушетия Магомеда-Башира Калиматова обвинили в мошенничестве на 2 миллиарда рублей и организации преступного сообщества. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что подозреваемому вменяют восемь эпизодов преступной деятельности. Иные детали дела в настоящее время не уточняются.

На данный момент мужчина находится в СИЗО. Ранее он возглавлял региональный филиал «Почты России». Весной этого года по месту жительства фигуранта дела прошли обыски.

Ранее сообщалось, что бывший начальник управления связи Минобороны Оглоблин арестован за взятку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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