Женщине полгода ходила с ухом на ноге из-за травмы на работе
В Китае хирурги пересадили пациентке оторванное ухо на стопу после тяжелой травмы на работе. На место его смогли пришить лишь через пять месяцев. Подробности приводит портал Oddity Central.
С сотрудницей фабрики из провинции Шаньдун произошел несчастный случай: волосы женщины зажевало оборудование, после чего ей оторвало левое ухо, часть кожи головы и лица. Китаянке требовалась сложная реконструктивная операция.
Сразу вернуть ухо на место сразу не получилось из-за сильного повреждения кровеносных сосудов. Чтобы сохранить орган, нужно было обеспечить ему полноценное кровоснабжение. Наиболее подходящим местом для временной пересадки оказалась внутренняя сторона стопы: все благодаря тонкой коже и сосудам схожего диаметра.
Операция заняла около десяти часов. На протяжении пяти месяцев женщина надевала только свободную обувь и медленно ходила, чтобы улучшить кровообращение. В это время также постепенно приживалась пересаженная кожа на голове.
Позже прошла финальная операция, в ходе которой ухо вернули на прежнее место. Из-за деформаций сосудов и нервов врачам пришлось послойно вскрывать ткани под микроскопом, чтобы найти пригодные для соединения участки.
