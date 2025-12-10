Женщине полгода ходила с ухом на ноге из-за травмы на работе

10 декабря 2025, 18:08

Китаянка пять месяцев ходила с ухом на ноге из-за травмы на работе

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Китае хирурги пересадили пациентке оторванное ухо на стопу после тяжелой травмы на работе. На место его смогли пришить лишь через пять месяцев. Подробности приводит портал Oddity Central.