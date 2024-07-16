Ушел из жизни музыкальный руководитель «Ленкома»

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Музыкальный руководитель Театра «Ленком Марка Захарова», народный артист России Сергей Рудницкий умер на 69-м году жизни. Об этом сообщили в Телеграм-канале театра.
«Ушел из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля «Аракс» Сергей Анатольевич Рудницкий… Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра. Скорбим», — сказано в сообщении.В театре также выразили соболезнованиями родственникам и близким артиста.
Рудницкий являлся лауреатом большого количество театральных премий и бессменным участником театральных постановок. На протяжении 50 лет он трудился в «Ленкоме», где был музыкальным руководителем и соавтором режиссера Марка Захарова.
Рудницкий стал создателем музыки к таким популярным спектаклям, как «Шут Балакирев», «Ва-Банк» и «Чайка».
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