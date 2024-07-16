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Ушел из жизни музыкальный руководитель «Ленкома»

Музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий умер в возрасте 68 лет
16 июля 2024, 00:10
Фото: istock / jorgeantonio

Фото: istock / jorgeantonio

Музыкальный руководитель Театра «Ленком Марка Захарова», народный артист России Сергей Рудницкий умер на 69-м году жизни. Об этом сообщили в Телеграм-канале театра.
«Ушел из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля «Аракс» Сергей Анатольевич Рудницкий… Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра. Скорбим», — сказано в сообщении.
В театре также выразили соболезнованиями родственникам и близким артиста.



Рудницкий являлся лауреатом большого количество театральных премий и бессменным участником театральных постановок. На протяжении 50 лет он трудился в «Ленкоме», где был музыкальным руководителем и соавтором режиссера Марка Захарова.

Рудницкий стал создателем музыки к таким популярным спектаклям, как «Шут Балакирев», «Ва-Банк» и «Чайка».

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#смерть
В Волгоградской области мужчина выстрелил в играющих на улице детей
РИА Новости: под Волгоградом мужчина открыл стрельбу по детям
15 июля 2024, 22:42

Фото: IStock/Savusia Konstantin

Мужчина в хуторе Угольский в Волгоградской области выстрелил в детей, игравших на улице, сообщили РИА Новости в администрации Отрожкинского сельского поселения, сообщают РИА Новости.
Инцидент произошел в минувшую пятницу. В результате стрельбы пострадал ребенок 12 лет, которого уже доставили в больницу.

Ранее в Северной Осетии подросток открыл стрельбу по полицейским, приехавшим на вызов о незаконном владении оружия. Сотрудники хотели провести беседу с мальчиком, но тот достал пистолет и начал стрелять. Пострадавших не было, юноша получил легкую травму живота при задержании.

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#инцидент
#сотрудники
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Во время покушения на Трампа стреляли из трех единиц оружия
CNN: на митинге во время выступления Трампа стреляли из трех видов оружия
15 июля 2024, 21:54

Фото: IStock/Artfully79

Результаты аудиоэкспертизы показали, что на митинге Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия, сообщает CNN.
Анализ проводил Национальный центр медиакриминалистики, который по диапазону звука выстрела определил количество и виды применяемого оружия.

В ФБР напомнили, что нападавший действовал в одиночку, заняв крышу здания, освобожденную от мероприятия. Расстояние от стрелка до цели составляло 110-120 метров.

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#оружие
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В Москве суд впервые конфисковал самокат за езду в нетрезвом виде
ФССП: за нетрезвую езду впервые был изъят электросамокат
15 июля 2024, 21:16

Фото: IStock/Oleg Elkov

В Москве впервые конфисковали электросамокат по решению суда у владельца, который в состоянии опьянения наехал на пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Водителем оказался студент-дизайнер, сбивший женщину на западе столицы. Ввиду неоднократности нарушения, суд постановил изъять электросамокат в пользу государства и лишить студента права управлять транспортными средствами на срок 18 месяцев.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штраф за езду на электросамокатах в пьяном виде, за превышение скорости, размещение на одном самокате нескольких человек и оставление водителем места ДТП.

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#электро
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Легендарного футболиста Канчельскиса избили в Москве
РЕН ТВ: неизвестные избили знаменитого футболиста Канчельскиса
15 июля 2024, 20:55

Фото: РИА Новости/Игорь Уткин

Знаменитого футболиста Андрея Канчельскиса избили в Москве. Об этом рассказал РЕН ТВ источник в правоохранительных органах.
Пока неизвестно, кто именно осуществил нападение и по какой причине. У бывшего футболиста пробито веко и голова. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Уже в юные годы российский футболист латышского происхождения играл за легендарную команду «Манчестер Юнайтед» и с 1992 по 1998 год — за сборную России.

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#футболист
#сборная россии
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Украинскую туристку в Таиланде изнасиловал местный житель
Bangkok Post: местный житель изнасиловал на пляже приехавшую в Таиланд Украинку
15 июля 2024, 20:38

Фото: IStock/oatawa

На острове Самуи, Таиланд, местный житель изнасиловал украинскую туристку. Об этом сообщает Bangkok Post.
Согласно сведениям издания, инцидент произошел на пляже рано утром. 32-летняя жертва сразу же обратилась в правоохранительные органы, насильника вычислили по камерам и накануне задержали.

Им оказался 27-летний таец Натапонг. Он утверждает, что половой контакт был по обоюдному согласию.

Ранее МВД России заявило о задержании 66-ленего жителя Подмосковья, организовавшего бордель. Он лично договаривался о встречах между клиентами и девушками и занимался учетом денег.

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#таиланд
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Собака преодолела шесть километров по морю, чтобы вернуться домой
В Италии спасли собаку, выпрыгнувшую из лодки и проплывшую 6 километров по морю
15 июля 2024, 19:52

Фото: iStock/Bogdan Malizkiy

В Италии восьмилетний лабрадор Зигги был спасен после того, как проплыл шесть километров по морю за пять часов. Об этом информирует сайт What’s the Jam.
Зигги вместе с хозяевами, Марко Чеккони и Маринеллой Джаретта, а также их детьми катался по морю на лодке у острова Пеллестрина. Отмечается, что в какой-то момент собака выпрыгнула из лодки, ее быстро подхватило течение. Хозяевам не удалось достать Зигги из воды. Они вернулись на берег и опубликовали пост о произошедшем в социальных сетях.

Семья попросила тех, кто увидит лабрадора и узнает его по фотографии, сообщить им. Спустя несколько часов с ними связалась туристка по имени Ксения, которая заявила, что обнаружила собаку в деревне Сан-Пьетро, находящейся в 6,44 км от места, где хозяева последний раз видели Зигги.

Согласно предварительным данным, пес преодолел это расстояние за пять часов. Ксения отвела Зигги в гостиницу, где накормила его и обсушила, вскоре семья забрала своего верного друга. Уточняется, что собака уже через два дня после произошедшего снова просился в воду.

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Дело Трампа о хранении секретных документов закрыто
Суд Флориды прекратил дело в отношении Трампа по разглашению секретных сведений
15 июля 2024, 19:37

Фото: IStock/olya_steckel

Суд в американском штате Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов, пишет РИА Новости.
Коробки со сведениями разных уровней секретности были обнаружены в коробках в резиденции Трампа во время президентской гонки. В 2021-2022 годах он хранил их без какого-либо присмотра и как минимум дважды передавал секретную информацию лицам, не обладающим права доступа к ней.

В сентябре 2022 года он демонстрировал одному из американских писателей секретную карту, на которой была отмечены позиции ВСУ и американское оружие.

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#всу
#дональд трамп
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В Подмосковье во время массовой драки расстреляли четырёх человек
Mash: Четверых человек расстреляли во время массовой драки в деревне Марусино
15 июля 2024, 18:53

Фото: iStock/ipopba

Четверых человек расстреляли из травматического пистолета во время массовой драки в деревне Марусино в районе подмосковных Люберец. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел на парковке торгового центра. В потасовке участвовало 40 мужчин. Причина конфликта заключалась в замечании за хамское общение с продавщицей.

Уточняется, что толпа отправилась выяснять отношения на парковку, куда к приезжим приехала «группа поддержки», которая начала стрелять из пистолета. Одному из мужчин выстрелили в лицо в упор. Огнестрельные ранения получили еще трое. Все обратились за медицинской помощью.

Стрелявшие и компания скрылись до приезда правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

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«На глазах у детей»: как в Подмосковье орудовал мигрант-онанист и кто нападает на женщин в Раменском
В Подмосковье задержан маньяк-садист, нападавший на женщин: подробности
15 июля 2024, 18:04

Фото: iStock/Giuda90

В Подмосковье задержан маньяк, жертвами которого стали как минимум две женщины из Раменского. Мужчину удалось вычислить благодаря показаниям одной из пострадавших, которая смогла сбежать от насильника. О том, где еще орудовал извращенец и кого он выбирал в жертву расскажет редакция «Радио 1».

Жертвы маньяка из Раменского


Обнаженная женщина была обнаружена в лесополосе рядом с платформой МЦД-3 в дачном поселке Кратово в начале июля. Об этом сообщает издание NEWS.ru. Пострадавшая получила травмы головы, но выжила. Через некоторое время правоохранителям стало известно еще об одном факте нападения. На этот раз потерпевшая сама обратилась к следователям и сообщила, что ее хотел изнасиловать неизвестный. По данным СМИ, у женщины, сбежавшей от насильника, была пробита голова и сломана челюсть.

Жители поселка Кратово рассказали журналистам, что прежде возле станции уже происходили подобные нападения. Задержанного проверяют на причастность к прошлым эпизодам.

Онанист в лесу Подмосковья


В Раменском это уже не первый случай выявления полового преступника. В мае в населенном пункте был задержан мастурбирующий на подростков мужчина.

Уроженец СНГ изнасиловал москвичку


Некоторое время назад в Раменском произошло еще одно дерзкое преступление. 26-летний мигрант пробрался к женщине в дом через форточку и изнасиловал ее. Пострадавшая пыталась отбиться, тогда преступник применил силу и вновь попытался совершить половой акт. Мужчину задержали по горячим следам.


Мигрант мастурбировал на детей в Пушкино


На территории города Пушкино несколько дней назад также был выявлен мужчина с сексуальными отклонениями. Мигрант повадился мастурбировать на детей местных жителей. Непотребства он совершал прямо на детской площадке. В настоящее время мужчина задержан.

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