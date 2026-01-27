Ушла из жизни легенда российского футбола

27 января 2026, 10:04

Умер экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Борис Игнатьев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Сегодня мир футбола скорбит по экс-главному тренеру сборной России Борису Игнатьеву. Ему исполнилось 85 лет.