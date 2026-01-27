Достижения.рф

Ушла из жизни легенда российского футбола

Умер экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев
Борис Игнатьев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Сегодня мир футбола скорбит по экс-главному тренеру сборной России Борису Игнатьеву. Ему исполнилось 85 лет.



По информации Telegram-канала SHOT, мужчина долгое время боролся с онкологическим заболеванием. У него обнаружили злокачественное новообразование в желудке. Состояние Игнатьева ухудшилось в апреле прошлого года.

Борис Петрович оставил заметный след в истории российского футбола. В 1996 году он возглавил сборную страны после отставки Олега Романцева. Кроме того, работал с олимпийской сборной Ирака и московским «Торпедо», а также с несколькими другими командами.

Футбольное сообщество выражает соболезнования семье и близким Бориса Игнатьева. Его достижения навсегда останутся в памяти поклонников спорта.

Дарья Осипова

