Ушла из жизни легенда российского футбола
Сегодня мир футбола скорбит по экс-главному тренеру сборной России Борису Игнатьеву. Ему исполнилось 85 лет.
По информации Telegram-канала SHOT, мужчина долгое время боролся с онкологическим заболеванием. У него обнаружили злокачественное новообразование в желудке. Состояние Игнатьева ухудшилось в апреле прошлого года.
Борис Петрович оставил заметный след в истории российского футбола. В 1996 году он возглавил сборную страны после отставки Олега Романцева. Кроме того, работал с олимпийской сборной Ирака и московским «Торпедо», а также с несколькими другими командами.
Футбольное сообщество выражает соболезнования семье и близким Бориса Игнатьева. Его достижения навсегда останутся в памяти поклонников спорта.
