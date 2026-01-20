Достижения.рф

В Нижнем Тагиле подросток зарезал 47-летнюю женщину

Фото: iStock/zoka74

В Нижнем Тагиле задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 47-летней местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Свердловской области.



По версии следствия, юноша напал на женщину с ножом, после чего скрылся. От полученных травм пострадавшая скончалась. Вскоре подозреваемого задержали, позже предъявив ему обвинение по статье об убийстве. В качестве меры пресечения ему избрали домашний арест.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль, а также запросил доклад о его ходе и результатах. Ответственным назначен руководитель регионального управления ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве подростки устроили опасное «поздравление» для именинницы, которую в итоге чуть не сожгли заживо.

Лидия Пономарева

