В Нижнем Тагиле подросток зарезал 47-летнюю женщину
В Нижнем Тагиле задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 47-летней местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
По версии следствия, юноша напал на женщину с ножом, после чего скрылся. От полученных травм пострадавшая скончалась. Вскоре подозреваемого задержали, позже предъявив ему обвинение по статье об убийстве. В качестве меры пресечения ему избрали домашний арест.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на личный контроль, а также запросил доклад о его ходе и результатах. Ответственным назначен руководитель регионального управления ведомства.
