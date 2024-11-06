Услуги подмосковной Службы помощи при ДТП с начала года получили 239 тыс. водителей

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области за 10 месяцев этого года оказала услуги более чем 239 тыс. участникам аварий. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В службу могут обратиться участники дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. В её рамках работают круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров помощи.
Служба помощи даёт рекомендации по поводу необходимых первоочередных действий на месте ДТП, помогает оформить Европротокол, избежать ошибок в оформлении происшествий.
Центры работают ежедневно с 8 до 20 часов. Они расположены в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округе. В начале ноября центр помощи в Люберцах переехал в новый офис по адресу: Октябрьский проспект, 91.
Адреса всех центров помощи можно на сайте.
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«За 10 месяцев Служба помощи при ДТП отработала более 119 тысяч аварий без пострадавших, произошедших в Московской области. Оформить по Европротоколу помогли примерно 17 тыс. аварий, порядка 47 тыс. – в центрах помощи. Это помогает сократить время пребывания участников ДТП на месте происшествия, что в несколько раз снижает вероятность повторных аварий», – сказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Служба помощи даёт рекомендации по поводу необходимых первоочередных действий на месте ДТП, помогает оформить Европротокол, избежать ошибок в оформлении происшествий.
Центры работают ежедневно с 8 до 20 часов. Они расположены в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округе. В начале ноября центр помощи в Люберцах переехал в новый офис по адресу: Октябрьский проспект, 91.
Адреса всех центров помощи можно на сайте.
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Лора Луганская