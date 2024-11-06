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Услуги подмосковной Службы помощи при ДТП с начала года получили 239 тыс. водителей

Услуги подмосковной Службы помощи при ДТП получили уже 239 тыс. водителей
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области за 10 месяцев этого года оказала услуги более чем 239 тыс. участникам аварий. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В службу могут обратиться участники дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. В её рамках работают круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров помощи.
«За 10 месяцев Служба помощи при ДТП отработала более 119 тысяч аварий без пострадавших, произошедших в Московской области. Оформить по Европротоколу помогли примерно 17 тыс. аварий, порядка 47 тыс. – в центрах помощи. Это помогает сократить время пребывания участников ДТП на месте происшествия, что в несколько раз снижает вероятность повторных аварий», – сказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.


Служба помощи даёт рекомендации по поводу необходимых первоочередных действий на месте ДТП, помогает оформить Европротокол, избежать ошибок в оформлении происшествий.

Центры работают ежедневно с 8 до 20 часов. Они расположены в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округе. В начале ноября центр помощи в Люберцах переехал в новый офис по адресу: Октябрьский проспект, 91.

Адреса всех центров помощи можно на сайте.

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#водители
Жительницу Красногорска отпинали ногами из-за её замечания
06 ноября 2024, 13:12

Фото: istockphoto / Andranik Hakobyan

В Красногорске на женщину напали мигранты после того, как она сделала замечание о незаконной продаже алкоголя в ночном магазине, сообщает 360.ru.
Пострадавшая зашла в магазин после 23 часов вечера и заметила, что продавец продаёт алкогольные напитки. На её вопросы по этому поводу он грубо ответил её и послал, после чего произошло нападение.

«Они выбежали толпой из палатки, семь человек, меня отпинали ногами. Потом поехала в травмпункт, у меня зафиксировали черепно-мозговую травму, сломанное ребро, сломанный палец. Еще есть тупая травма живота. Живого места не осталось», — рассказала жертва нападения.
Кроме того, с неё сняли все украшения и разбили телефон. Однако сотрудник полиции, который брал у неё показания после случившегося, решил закрыть на это глаза и разговаривал с пострадавшей грубо.

«Полиция никаких действий не предпринимает. Участковый второй месяц не может ко мне дойти, но зато может дойти ко мне на работу и спросить у начальства, как у меня самочувствие», — сообщила потерпевшая.
Женщина находится на больничном уже два месяца и, по её словам, до сих пор не может прийти в себя.

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#подмосковье
#полиция
#нападение
#женщина
#травма
#красногорск
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«Мисс Россия» София Никитчук задержана во Внуково по подозрению в контрабанде
06 ноября 2024, 13:08

Фото: istockphoto/Berkut_34

Обладательницу титула «Мисс Россия» Софию Никитчук задержали таможенники в столичном аэропорту Внуково. Её подозревают в контрабанде ювелирных изделий.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, победительница Всероссийского конкурса красоты и вице-«Мисс Мира - 2015» прилетела в Москву из Ниццы транзитом через Стамбул. На таможне её задержали. Девушка везла с собой два кольца, колье Cartier 750-й пробы и золотые часы Patek Philippe. София заявила, что не декларировала «золото-бриллианты», так как все украшения якобы принадлежат ей лично.

Стоимость ювелирных изделий оценивается в 12 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении русской красавицы уголовного дела по статьям «Уклонение от уплаты таможенных платежей» и «Контрабанда».

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В Челябинской области женщина убила в бане новорождённого ребёнка
06 ноября 2024, 12:54

Фото: istockphoto / globalmoments

В посёлке Сулея Челябинской области 32-летняя женщина самостоятельно родила ребёнка в бане и убила его, сообщает URA.RU.
Согласно источнику, с ребёнком было все хорошо: он был доношенным и здоровым.

После убийства женщина обратилась к врачам в гинекологическое отделение города Сатка, где ей поставили диагноз «криминальный аборт».

В региональном следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области было возбуждено уголовное дело.

«Она поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении», — рассказали в региональном следственном управлении.
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#приговор
#уголовное аборт
#убийство
#роды
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В деревне под Рузой наши три боеприпаса времён ВОВ
06 ноября 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Три проржавевших боеприпаса были обнаружены на приусадебном участке в деревне Копцево в ходе проведения земляных работ, на место немедленно вызвали спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация об опасной находке поступила в службу спасения «Система-112» от хозяйки приусадебного участка. Она рассказала, что после обнаружения снарядов земляные работы сразу остановили. Прибыв по указанному адресу, взрывотехники идентифицировали боеприпасы как три минометные мины времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Обезвредить снаряды на месте не представлялось возможным, поэтому специалисты поместили боеприпасы в специальный контейнер и отвезли на полигон, где уничтожили в соответствии с правилами безопасности.

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Рыболовное судно с 12 рыбаками на борту терпит бедствие в Баренцевом море
06 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Laura Ragsdale

Рыболовное судно «Алиот», на борту которого находятся 12 человек, внезапно потеряло ход. В настоящее время корабль дрейфует в неспокойных водах Баренцева моря.
Как сообщили РИА Новости в службе наблюдения за флотом северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, никто из членов экипажа и рыбаков на судне не пострадал. К терпящим бедствие выдвинулся спасательный буксир. Судно находится более чем в 60 морских милях севернее Мурманска и в 160 милях от входа в Кольский залив недалеко от мыса Святой Нос. Это практически на границе Баренцева и Белого морей.

По предварительным данным, судно потеряло ход из-за поломки гребного винта. Опасности загрязнения нет. Спасательный корабль «Атрия» отбуксирует рыбаков в порт Мурманск.

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#судно
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#новости
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#рыбаки
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В Подмосковье поймали банду иностранцев-домушников
06 ноября 2024, 09:13

Фото: istockphoto/Laura Ragsdale

Трёх уроженцев Молдовы, подозреваемых в серии краж из частных домов, задержали в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, трое мужчин в возрасте от 33 до 37 лет, один из которых ранее был судим за кражу, во время отсутствия хозяев проникали в частные дома, отжимая двери или пластиковые окна, забирали деньги и ювелирные украшения, а также другие ценные вещи, а потом тем же путём покидали помещения», — говорится в сообщении.
На территории Московской области банда совершила семь таких краж, общий ущерб от преступлений составил около 6 млн рублей.

Полицейские сумели вычислить членов банды и при силовой поддержке Росгвардии задержали их по месту временного проживания в ближайшем Подмосковье. В квартирах задержанных была обнаружена часть украденных вещей.

Сейчас следствие проверяет причастность банды к другим аналогичным преступлениям.

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Виновникам дела о гибели Дугиной грозит пожизненное заключение
Дела против Цыганенко и Вовк объединены на основе обвинения в убийстве Дарьи Дугиной
06 ноября 2024, 06:25

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Следствие по делу об убийстве журналистки Дарьи Дугиной объединило несколько дел против члена украинской диверсионной группы Богдана Цыганенко, который вместе с Натальей Вовк обвиняется в организации преступления.
Как сообщает ТАСС, оба фигуранта заочно обвиняются в убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору с политическими мотивами.

Цыганенко и Вовк находятся в международном розыске, а их заочные аресты подтверждены судом; апелляцию подал только Цыганенко.

Суд установил обоснованность подозрений в их причастности к преступлению, основываясь на показаниях потерпевшего Александра Дугина, свидетелей и иных собранных доказательствах. Материалы дела подтверждают их причастность, включая протоколы опознания и результаты оперативно-разыскной деятельности.

В России Цыганенко обвиняют по четырем статьям, включая убийство и незаконные операции с взрывчатыми веществами. За эти преступления ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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#суд
#убийство
#наказание
#преступление
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Медведь накинулся на женщину во время ужина в ресторане
Daily Mail: Медведь напал на посетительницу ресторана в Мексике после попытки прогнать его
06 ноября 2024, 06:10

Фото: istock / Byrdyak

В штате Нуэво-Леон, Мексика, черный медведь-барибал зашел в ресторан при отеле и накинулся на ужинавшую там женщину.
По данным Daily Mail, зверь появился во внутреннем дворике заведения, когда там сидели мужчина и женщина. Хищник поставил передние лапы на столик и начал угощаться их блюдами. Все это время пара не двигались, чтобы не спровоцировать медведя.

Через небольшой промежуток времени к столику отдыхающих подошли работник отеля и охранник с трубами в руках. Сотрудники пытались отогнать зверь, но только разозлили его. Хищник напал на женщину, ударил ее лапой по лицу и сбежал. Уточняется, что женщина серьезно не пострадала.

Черные медведи считаются исчезающим видом в Мексике. Звери часто проявляются в людных местах в поисках пищи, так как ареалы их обитания страдают от засухи и застраиваются.

Ранее неизвестный напал с топором на людей в электричке во Франции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#животные
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В многоэтажке в Воронежской области взорвался газ, погиб человек
После взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области скончался человек
06 ноября 2024, 05:39

Фото: istock / dzika_mrowka

В девятиэтажном доме в Воронежской области произошёл пожар — причиной стал хлопок газа, информирует пресс-служба МЧС России.
По предварительной информации, один человек погиб, ещё один, 15-летний подросток, пострадал.

«Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнём повреждено три квартиры», — сказано в сообщении.
Ведомство уточняет, что на месте ЧП работают 48 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде. На кадрах можно заметить горящее здание и столб дыма. После удара вражеского БПЛА произошел громкий взрыв. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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