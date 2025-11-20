Уснувшего в мусорном баке мужчину раздавил мусоровоз

20 ноября 2025, 15:18

В Англии мусоровоз раздавил бездомного, уснувшего в мусорном баке

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Англии мусоровоз раздавил бездомного мужчину, который уснул внутри мусорного контейнера. Об этом пишет газета Daily Star.