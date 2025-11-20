Достижения.рф

Уснувшего в мусорном баке мужчину раздавил мусоровоз

В Англии мусоровоз раздавил бездомного, уснувшего в мусорном баке
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Англии мусоровоз раздавил бездомного мужчину, который уснул внутри мусорного контейнера. Об этом пишет газета Daily Star.



Водитель спецтехники сразу же вызвал экстренные службы, как только заметил человека в задней камере погрузки. Пострадавшего экстренно доставили в Университетскую больницу Ковентри, но врачи не смогли спасти его.

Благотворительная организация Project, помогавшая погибшему при жизни, отметила, что этот случай подчеркивает важность их работы по поддержке бездомных, особенно в холодное время года.

Компания Veolia, обслуживающая коммерческие мусорные контейнеры в Нортгемптоне, выразила «глубокое огорчение» в связи с трагедией, заявив о «полном сотрудничестве» с полицией и оказании поддержки водителю.

Лидия Пономарева

