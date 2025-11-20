В Адыгее пропал краснодарский альпинист во время одиночного восхождения
42-летний Василий Усатиков пропал в горах Адыгеи, отправившись в одиночное восхождение на вершину Тыбги. Мужчина не выходит на связь уже трое суток.
По информации Telegram-канала SHOT, в начале ноября Василий пошёл в поход вместе с беременной женой-балийкой, но 17 ноября оставил её в лагере и продолжил маршрут один, взяв с собой только ледокол. Жена спустилась в посёлок Гузерипль и сообщила о пропаже в Кавказский заповедник.
МЧС ведёт поиски туриста на высоте до 3000 метров, включая разведку с вертолёта. По словам супруги, Василий опытный альпинист, часто ходил в походы. Супруги вместе около года, познакомились на Бали. Температура в горах сейчас около +19 °C.
