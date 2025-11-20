В Новосибирской области пятилетнему ребёнку вместо обрезания удалили грыжу
В Искитимском районе пятилетнему мальчику сделали операцию по удалению грыжи вместо запланированного обрезания. Родители подали заявление в Следком на халатность медиков.
Как рассказал отец ребенка Telegram-каналу Mash Siberia, сын находился в центральной больнице вместе с бабушкой, и операцию назначили заранее. Однако после вмешательства родители обнаружили бинты на животе, а не на месте проведения обрезания.
Главврач посоветовал писать официальную жалобу, а врач объяснил, что сначала решил удалить обнаруженную грыжу. Отец предполагает, что произошла путаница с медицинскими картами.
Читайте также: