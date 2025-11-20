В российском городе водитель ассенизаторской машины залил пожар фекалиями
В Республике Башкортостан водитель ассенизаторской машины оперативно ликвидировал возгорание на контейнерной площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Чрезвычайное происшествие случилось в уфимском районе Кузнецовский затон. Инцидент произошёл из-за того, что местный житель поджёг выброшенный хлам, а огонь быстро перекинулся на мусорный контейнер.
В этот момент мимо проезжала ассенизаторская машина. Её водитель заметил открытое пламя и немедленно принял меры. Он использовал содержимое цистерны транспортного средства, чтобы потушить пожар. Сообщается, что специалист успешно справился с возгоранием.
