В результате атаки БПЛА в Раменском есть погибшие

Фото: Минобороны РФ
Во время ночной атаки беспилотников в подмосковном Раменском пострадали два многоквартирных дома, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В многоэтажке на Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах. Пожарные сейчас борются с огнем, все экстренные службы оперативно прибыли на место. К сожалению, погиб девятилетний ребенок. На месте происшествия дежурят скорая помощь и реанимационные бригады. Глава Раменского округа также находится на месте, организован штаб.
Еще один беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице, где повреждена квартира на девятом этаже. Есть один пострадавший, и все экстренные службы также направлены туда.
Эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания в ДК имени Воровского и школе на улице Высоковольтной.
Всего за ночь силы ПВО сбили 14 беспилотников в округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
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Еще один беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице, где повреждена квартира на девятом этаже. Есть один пострадавший, и все экстренные службы также направлены туда.
Эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания в ДК имени Воровского и школе на улице Высоковольтной.
Всего за ночь силы ПВО сбили 14 беспилотников в округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
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Елена Перлова