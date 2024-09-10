Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА

Аэропорт «Внуково» в Москве приостановил отправку и прием рейсов на фоне атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на столицу и её окрестности, которая началась в ночь на вторник в 01:30 мск. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.