Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee
Соблюдение прав жителей Московской области, пострадавших от атаки дронов, взяла под контроль прокуратура региона, для удобства граждан открыта горячая линия, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратура области контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия. Звонки принимаются по телефону: 8(495) 628-17-70», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября на территории Подмосковья было сбито 14 беспилотников. Один БПЛА попал в жилой дом в Раменском, в результате несколько квартир разрушено. На месте работают экстренные службы. Кроме того, туда приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Читайте также:
В Подмосковье перекрыто движение по Каширскому шоссе из-за упавшего БПЛА
«Внуково» на фоне атаки БПЛА ввел временный запрет на прилет и вылет рейсов
В результате атаки БПЛА в Раменском есть погибшие
Лев Каштанов