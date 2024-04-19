В Дубне с 14-го этажа спасли хозяина горящей квартиры

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне спасатели эвакуировали с 14-го этажа дома хозяина охваченной огнём четырёхкомнатной квартиры. О этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Сотрудники МЧС прибыли через пять минут после вызова с четырьмя автоцистернами и автолестницей.
Внутри помещения развернули попеременную работу четырёх звеньев газодымозащитной службы. В результате мужчину удалось спасли. Всего же пожарные эвакуировали из разных квартир 15 человек.
Площадь пожара составила 50 кв. м.
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«Руководитель группы тушения пожара решил становить лестницу во дворе, а сам вместе с коллегами проложил рукавную линию черед подъезд и отправился на поиск пострадавших. На балконе огнём был заблокирован хозяин квартиры», – рассказал пожарный Олег Лесковский.
Внутри помещения развернули попеременную работу четырёх звеньев газодымозащитной службы. В результате мужчину удалось спасли. Всего же пожарные эвакуировали из разных квартир 15 человек.
Площадь пожара составила 50 кв. м.
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Лора Луганская