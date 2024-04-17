В Воронеже потушили пожар в ангаре

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В одном из складов с пиломатериалами в Воронеже ликвидировали возгорание. Об этом информирует ГУ МЧС России по Воронежской области.
Сообщения о пожаре поступили в 21.15. По информации спасателей, произошел пожар около улицы Новосибирской. В ангаре начали гореть пиломатериалы и станки.
Сведенья о пострадавших не приводятся.
Ранее сообщалось, что сотни животных сгорели заживо при пожаре в зоопарке в Евпатории. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Пожар ликвидирован в 22.02 на площади около 200 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
Сведенья о пострадавших не приводятся.
Ранее сообщалось, что сотни животных сгорели заживо при пожаре в зоопарке в Евпатории. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак