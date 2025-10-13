«Устала ухаживать»: Россиянка хладнокровно задушила тяжелобольную мать

13 октября 2025, 18:35

В городе Бор возбудили уголовное дело об убийстве пенсионерки её дочерью

Фото: Istock/artisteer

В городе Бор Нижегородской области в частном доме на улице Калинина произошло убийство. 52-летняя женщина лишила жизни свою 85-летнюю мать, которая долго болела и нуждалась в постоянном уходе. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.