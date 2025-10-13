«Устала ухаживать»: Россиянка хладнокровно задушила тяжелобольную мать
В городе Бор Нижегородской области в частном доме на улице Калинина произошло убийство. 52-летняя женщина лишила жизни свою 85-летнюю мать, которая долго болела и нуждалась в постоянном уходе. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
Вечером в октябре женщина решила, что больше ухаживать за пожилой матерью она не может и задушила её. После этого следствие возбудило против жительницы Бора уголовное дело по статье «Убийство». Суд избрал для неё меру пресечения в виде заключения под стражу.
На допросе в СК женщина объяснила свой поступок усталостью. На кадрах оперативной съёмки она показала на манекене, как произошло убийство.
Местные жители активно обсуждают трагедию в социальных сетях. Одни пользователи осуждают дочь, отмечая, что та злоупотребляла алкоголем и не хотела ухаживать за матерью. Другие винят в случившемся отсутствие паллиативной помощи.
