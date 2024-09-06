Выстрелы прогремели около школы в Красноярске

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Жители Красноярска сообщили о звуках выстрелов в районе школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Очевидцы сообщают, что неизвестный открыл стрельбу на Аэровокзальной улицы сблизи общеобразовательной школы №66. В настоящее время там скопились машины полиции.
Также правоохранители оцепили двор рядом с домом №7, а вход на территорию школы запрещён.
Днём ранее сообщалось, что молодой человек открыл огонь по полицейским вблизи посольства Израиля в Мюнхене. Во время задержания он был ликвидирован правоохранителями. Позднее выяснилось, что он являлся исламистом.
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Также правоохранители оцепили двор рядом с домом №7, а вход на территорию школы запрещён.
Днём ранее сообщалось, что молодой человек открыл огонь по полицейским вблизи посольства Израиля в Мюнхене. Во время задержания он был ликвидирован правоохранителями. Позднее выяснилось, что он являлся исламистом.
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Анастасия Чинкова