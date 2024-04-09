Установлена личность подозреваемого в нападении на двух полицейских в Подмосковье

Сотрудники МВД России установили личность подозреваемого в нападении на полицейских отдела «Щёлковское» по городскому округу Лосино-Петровский, в результате которого один из них погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель Москвы Василий Буряков 1990 года рождения. Полицейские устанавливают его местонахождение. Злоумышленник может быть вооружён, поэтому следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельных попыток задержания», – говорится в сообщении.Граждан, имеющих информацию о местонахождении Бурякова, просят обращаться по телефонам (496) 566-97-03 или 112.
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО
34-летний москвич подозревается в убийстве одного полицейского и ранении другого. Его пытались задержать по подозрению в распространении наркотиков. Мужчину пытаются найти с 7 апреля, когда полицейские устроили засаду возле ранее обнаруженного тайника с 2 кг мефедрона на границе Фрянова и Черноголовки.
К месту закладки пришёл подозреваемый, но при попытке задержания он открыл огонь и ушёл от погони на мотоцикле. От пули предполагаемого наркодилера погиб 40-летний старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. За жизнь его напарника до сих пор борются медики.
Читайте также:
В Щёлкове введён план «Сирена» после убийства полицейского
На Украине полицейского подозревают в убийстве подростка на фуникулёре
В Махачкале арестовали еще одного полицейского по делу о смерти мужчины от пыток
Лора Луганская