В Махачкале арестовали еще одного полицейского по делу о смерти мужчины от пыток

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Бывшего оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району Махачкалы Тимур Гугаев арестовали по уголовному делу о смерти задержанного после пыток. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Напомним, 21 января 2023 года 35-летнего задержанного Курбана Далгатова доставили в отдел угрозыска в Советском районе Махачкалы. Спустя несколько часов нахождения в полиции Далгатов скончался. При этом правоохранители считали, что он помог скрыться гражданину, который в тот же вечер во время конфликта несколько раз выстрелил в другого человека.
В дальнейшем выяснилось, что мужчине нанесли телесные повреждения, которые стали причиной его смерти.
По информации следствия, Гугаев услышал шум из коридора, вышел из своего кабинета и обнаружил лежавшего на полу Далгатова без признаков жизни, а вокруг него находились полицейские. После чего он, способствуя сокрытию преступления, принимал участие в доставлении тела мужчины в больницу якобы для оказания помощи.
По этому делу уже задержано несколько сотрудников отдела полиции. Еще один экс-офицер был арестован незадолго до этого.
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В дальнейшем выяснилось, что мужчине нанесли телесные повреждения, которые стали причиной его смерти.
По этому делу уже задержано несколько сотрудников отдела полиции. Еще один экс-офицер был арестован незадолго до этого.
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Алина Юрчак