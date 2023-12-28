Установлена личность погибшего в пожаре на Алтуфьевском шоссе

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52 - летний мужчина, который погиб в четверг утром при пожаре в жилом доме на Алтуфьевском шоссе, был одет в форму доставщика еды.
Тело курьера обнаружили на лестничной клетке.
«МК» сообщал, что пожар начался в одной из квартир 22 - этажного дома. Там, по предварительной версии, начали отмечать новогодние праздники.
Из дома эвакуировали 17 человек. Отравились продуктами горения 8 человек. Среди пострадавших был ребенок.
Общая площадь возгорания составляет 50 кв. метров.
Ранее сообщалось, что в Якутии в результате пожара в частном гараже в Томпонском районе погибли три человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС и прокуратуру.
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«МК» сообщал, что пожар начался в одной из квартир 22 - этажного дома. Там, по предварительной версии, начали отмечать новогодние праздники.
Общая площадь возгорания составляет 50 кв. метров.
Ранее сообщалось, что в Якутии в результате пожара в частном гараже в Томпонском районе погибли три человека. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС и прокуратуру.
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Мария Фирсова