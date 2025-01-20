Установлена личность женщины, зарезанной в «Запорожце» Гоши Куценко

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Удалось установить личность женщины, труп которой был найден в понедельник в припаркованном автомобиле Гоши Куценко.
Отмечается, что погибшей была 36-летняя Дарья Ш; работавшая в Ozon и нескольких студиях красоты.
Ранее распространились сведения, что женщина не имела определённого места жительства. Однако эти сведения опровергаются, поскольку жертва имела прописку в Тольятти. В Москву она приехала на заработки.
Подозреваемым в убийстве Дарьи оказался 30-летний безработный из Татарстана Альберт Абдуллин. Он познакомился с будущей жертвой за несколько часов до убийства на Курском вокзале. Девушку он, как сообщается, соблазнил двумя розами и бутылкой водки. Во время импровизированного свидания между ними вспыхнул конфликт, и Абдуллин убил Дарью, нанеся ей как минимум 12 ножевых ранений. После он затащил тело в припаркованный автомобиль, владельцем которого оказался актёр Гоша Куценко.
В ходе допроса задержанный признался, что прожил в машине артиста неделю. Судя по обнаруженным в «Запорожце» вещам, Дарья была не единственной, кого удалось заманить. В салоне были найдены использованные контрацептивы и бюстгальтер.
В отношении Абдулина возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям: убийство, изнасилование, угроза убийством, кража, ограбление представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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Ранее распространились сведения, что женщина не имела определённого места жительства. Однако эти сведения опровергаются, поскольку жертва имела прописку в Тольятти. В Москву она приехала на заработки.
Подозреваемым в убийстве Дарьи оказался 30-летний безработный из Татарстана Альберт Абдуллин. Он познакомился с будущей жертвой за несколько часов до убийства на Курском вокзале. Девушку он, как сообщается, соблазнил двумя розами и бутылкой водки. Во время импровизированного свидания между ними вспыхнул конфликт, и Абдуллин убил Дарью, нанеся ей как минимум 12 ножевых ранений. После он затащил тело в припаркованный автомобиль, владельцем которого оказался актёр Гоша Куценко.
В ходе допроса задержанный признался, что прожил в машине артиста неделю. Судя по обнаруженным в «Запорожце» вещам, Дарья была не единственной, кого удалось заманить. В салоне были найдены использованные контрацептивы и бюстгальтер.
В отношении Абдулина возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям: убийство, изнасилование, угроза убийством, кража, ограбление представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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Анастасия Чинкова