Две женщины погибли при сходе снега с крыши дома в Чувашии
Две женщины оказались под снежной массой, сошедшей с крыши жилого дома в Чувашии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник, в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, трагедия произошла в деревне Нагорной Аликовского района. К сожалению, обе пострадавшие погибли. Сейчас все причины и обстоятельства выясняются. В официальных ведомствах пока не комментировали информацию.
«Две женщины погибли в результате схода снежной массы с крыши жилого дома в Чувашии», — говорится в посте.Ранее сообщалось, что в Татарстане частично обрушилась кровля двухэтажного жилого дома. Крыша не выдержала веса скопившегося на ней снега. Повреждения также получили окна и фасад здания.