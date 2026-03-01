Две женщины погибли при сходе снега с крыши дома в Чувашии

01 марта 2026, 13:11

Фото: iStock/aoldman

Две женщины оказались под снежной массой, сошедшей с крыши жилого дома в Чувашии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник, в своем телеграм-канале.





По предварительным данным, трагедия произошла в деревне Нагорной Аликовского района. К сожалению, обе пострадавшие погибли. Сейчас все причины и обстоятельства выясняются. В официальных ведомствах пока не комментировали информацию.

