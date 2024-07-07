Установлены личности родителей, проявивших неуважение к государственному гимну РФ

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Личности родителей, проявивших неуважение к гимну России в школе в Кабардино-Балкарии, установлены, сообщили в пресс-службе Минпросвещения региона.
В ведомстве отметили, что все ученики школы проявили встали во время церемонии и был только один дошкольник, закрывший руками уши.
Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как во время исполнения государственного гимна некоторые родители, сидящие сзади, не встали и продолжили смотреть в телефоны.
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«Что касается взрослых участников инцидента: их личности установлены, в настоящий момент ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства», — подчеркнули в Минпросвещения.
Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как во время исполнения государственного гимна некоторые родители, сидящие сзади, не встали и продолжили смотреть в телефоны.
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Олег Дикий