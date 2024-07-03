Вандалы в Дагестане осквернили мемориал участникам СВО

Фото: IStock/Natalia POGODINA
Вандалы в Дагестанских Огнях осквернили созданный в честь погибших в зоне специальной военной операции военнослужащих «Сад памяти», сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию города.
Инцидент произошел накануне, группа играющих подростков совершила акт вопиющего неуважения, заявили в ТАСС.
В администрации отметили, что малолетних вандалов становится только больше и чаще всего виной тому является отсутствие контроля и воспитания со стороны родителей. По информации источника, семьей занимаются правоохранительные органы.
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«Крайне печально, что объектом вандализма стал «Сад памяти», созданный в память о славных сыновьях нашего города. Варварами сломаны саженцы фруктовых деревьев, которые были посажены членами семей погибших военнослужащих. Дети прыгали на монументе. Их родителей рядом либо не было, либо они посчитали нормальным дикое поведение своих детей», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что малолетних вандалов становится только больше и чаще всего виной тому является отсутствие контроля и воспитания со стороны родителей. По информации источника, семьей занимаются правоохранительные органы.
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Олег Дикий