В Воронеже неизвестные осквернили могилу Юрия Хоя

Фото: istock / Joanna Ciesielska
В Воронеже сгорела могила певца, основателя группы «Сектор газа» Юрия Клинских (Хоя). Неизвестные осквернили могилу панк-музыканта. Об этом проинформировал местный телеграм-канал «Мой и твой Воронеж».
Канал опубликовал кадры, на которых видно, что могила у памятника сожжена.
В городской администрации заявили, что одной из возможных причин возгорания могла стать опрокинувшаяся лампада. Сотрудники полиции организовали проверку по факту инцидента. Мэрия пообещала восстановить надгробие.
Могила Хоя уже страдала от действий вандалов. В 2020 году дочь музыканта Ирина Клинских осуждала компании, которые развлекаются на его могиле.
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В городской администрации заявили, что одной из возможных причин возгорания могла стать опрокинувшаяся лампада. Сотрудники полиции организовали проверку по факту инцидента. Мэрия пообещала восстановить надгробие.
Могила Хоя уже страдала от действий вандалов. В 2020 году дочь музыканта Ирина Клинских осуждала компании, которые развлекаются на его могиле.
«Из-за этих сборищ на могиле нужно многое ремонтировать: гранитный забор, мраморные детали надгробия», — рассказывала Клинских в беседе с RT.Юрий Хой скончался 4 июля 2000 года в Воронеже. В тот день 35-летний артист планировал ехать в студию для записи видеоклипа.
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Алина Юрчак