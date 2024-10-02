Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дают изобличающие показания друг на друга

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Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» начали давать изобличающие показания друг на друга в суде. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.
Следствие утверждает, что у него есть основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, мог бы координировать свои действия с соучастниками, а также угрожать свидетелям и другим участникам дела, которые уже дали показания против них. Об этом сообщает РИА Новости.
Теракт произошел 22 марта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь по людям из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек.
23 марта четверо исполнителей были задержаны в Брянской области при попытке скрыться и пересечь границу с Украиной. Всего по делу арестовано 12 человек, четверо из которых обвиняются в совершении теракта, остальные — в пособничестве. Им предъявлены обвинения в терроризме, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.
Позже пятеро фигурантов были этапированы из Дагестана, включая четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Их обвиняют в финансировании террористов и подготовке другого теракта в Каспийске.
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Теракт произошел 22 марта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь по людям из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек.
23 марта четверо исполнителей были задержаны в Брянской области при попытке скрыться и пересечь границу с Украиной. Всего по делу арестовано 12 человек, четверо из которых обвиняются в совершении теракта, остальные — в пособничестве. Им предъявлены обвинения в терроризме, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.
Позже пятеро фигурантов были этапированы из Дагестана, включая четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Их обвиняют в финансировании террористов и подготовке другого теракта в Каспийске.
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Елена Перлова