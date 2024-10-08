Футуролог Кононов объяснил необходимость развития ИИ для человечества

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Футуролог Александр Кононов заявил, что искусственный интеллект необходим человечеству для того, чтобы решать задачи и проблемы в «катастрофически нестабильных средах», в которых существуют люди.
«Нас окружает семь уровней катастрофически нестабильных сред. Это мозг, в котором сотни болезней, и надо находить решение, как с ними бороться. Это тело, в котором болезней тысячи, и им надо находить решение. Нам нужен ИИ, который поможет нам, потому что сами мы не справляемся с нахождением решения этих задач», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.
Он подчеркнул, что искусственный интеллект в будущем должен помочь человечеству справиться с тем, с чем самостоятельно справиться люди не могут.
А руководитель курса «Нейронные сети и их применение в научных исследованиях» в МГУ Сергей Запуниди рассказал, что искусственный интеллект и нейросети применяются в физике и в обработке больших объёмах данных.
«Это ускоренное вычисление, моделирование физических процессов, которые делаются методом искусственного интеллекта, который позволяет это делать быстрее. Молекулярная динамика, например, или оптика. Также астрономия, где много данных снимается с телескопов и их нужно обрабатывать для поиска аномалий и делать открытия. То есть, когда человек не может успеть обработать данные, то компьютер с ИИ может найти ему то, что будет основой будущего открытия», — прояснил в беседе с RT Запуниди.
Ранее коммерческий директор российского производителя оборудования для ИТ-инфраструктуры Владислав Дёмин заявлял, что в скором будущем искусственный интеллект сможет заменить секретарей, бухгалтеров и переводчиков.
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