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Футуролог Кононов объяснил необходимость развития ИИ для человечества

08 октября 2024, 17:31
Фото: iStock/Userba011d64_201

Фото: iStock/Userba011d64_201

Футуролог Александр Кононов заявил, что искусственный интеллект необходим человечеству для того, чтобы решать задачи и проблемы в «катастрофически нестабильных средах», в которых существуют люди.
«Нас окружает семь уровней катастрофически нестабильных сред. Это мозг, в котором сотни болезней, и надо находить решение, как с ними бороться. Это тело, в котором болезней тысячи, и им надо находить решение. Нам нужен ИИ, который поможет нам, потому что сами мы не справляемся с нахождением решения этих задач», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект в будущем должен помочь человечеству справиться с тем, с чем самостоятельно справиться люди не могут.



А руководитель курса «Нейронные сети и их применение в научных исследованиях» в МГУ Сергей Запуниди рассказал, что искусственный интеллект и нейросети применяются в физике и в обработке больших объёмах данных.

«Это ускоренное вычисление, моделирование физических процессов, которые делаются методом искусственного интеллекта, который позволяет это делать быстрее. Молекулярная динамика, например, или оптика. Также астрономия, где много данных снимается с телескопов и их нужно обрабатывать для поиска аномалий и делать открытия. То есть, когда человек не может успеть обработать данные, то компьютер с ИИ может найти ему то, что будет основой будущего открытия», — прояснил в беседе с RT Запуниди.

Ранее коммерческий директор российского производителя оборудования для ИТ-инфраструктуры Владислав Дёмин заявлял, что в скором будущем искусственный интеллект сможет заменить секретарей, бухгалтеров и переводчиков.

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#искусственный интеллект
#технологии
#наука
В Москве в ближайшие дни будет прохладно и дождливо
08 октября 2024, 17:42

Фото: iStock/Oleg Elkov

В ближайшие дни в Москве будет прохладно и дождливо. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
«В среду, 9 октября, немного похолодает. Дневная температура составит 9–11 градусов выше нуля, а ночью столбики термометров опустятся до пяти — семи градусов. Будет все так же облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь», - говорится в материале.

При этом уже в четверг дождь прекратится, а днем станет чуть теплее. В ночное время температура составит 4–6 градусов тепла.

В пятницу, 11 октября, в Москве осадков не будет. Днем термометры покажут 9–14 градусов днем и три — восемь градусов ночью.

В субботу москвичей ожидает до 8–13 градусов днем. При этом ночью будет не более семи градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что заморозков в ближайшие дни в Москве не должно быть.

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В Подмосковье с начала года починили почтовые ящики более чем в 500 подъездах
08 октября 2024, 17:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Коммунальщики с начала текущего года по заявкам жителей починили почтовые ящики более чем в 500 подъездах многоквартирных домов Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Ответственность за состояние общего имущества дома, включая почтовые ящики, несёт управляющей компании. Это означает, что ремонтировать и менять эти ящики обязана УК из тех средств, которые регулярно вносят жильцы на содержание жилых помещений. Так, с начала 2024 года по заявкам жителей коммунальные службы под контролем инспекторов министерства отремонтировали почтовые ящики более чем в 500 подъездах области», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что заявку на ремонт или замену почтового ящика жители могут подавать напрямую управляющую компанию или через портал Единой диспетчерской службы Подмосковья.

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#московская область
#подмосковье
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В Раменском колледже стартовала образовательная программа для школьников
08 октября 2024, 16:31

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Образовательная программа для учеников 7-9 классов стартовала на базе лаборатории Раменского колледжа, ребят научат создавать 3D-модели и работать на фрезерном и токарном станках, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Участие в разработке программы приняли ведущие работодатели оборонно-промышленного комплекса округа — это Раменский приборостроительный завод и Раменское приборостроительное конструкторское бюро. В рамках программы школьники познакомятся с основами электроники, 3D-моделирования, промышленной автоматики и полимеханики», — рассказал заведующий отделением Сложных технических систем и электроники Раменского колледжа Дмитрий Паршенков.
Программа рассчитана на пять дней, причём занятия проходят с понедельника по четверг, а на пятницу запланированы экскурсии на предприятия.

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#раменский городской округ
#раменское
#колледж
#школьники
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В учебных заведениях Московской области провели «Разговоры о важном»
08 октября 2024, 16:17

Фото: Министерство образования Московской области

В образовательных учреждениях Подмосковья прошли тематические занятия «Разговоры о важном» на тему «Легенды о России», сообщает Министерство образования Московской области.
В дискуссиях участвовали ученики и студенты средних профессиональных учебных заведений.

Главные темы обсуждений касались стереотипов о России, которые сложились за рубежом. Участники бесед поделились известными им распространёнными стереотипами о нашей стране, рассказали о случаях столкновения с людьми, верящими в эти стереотипы, а также поделились своими реакциями на негативные и позитивные мнения о своём государстве.

«Важно понимать, что имидж России в мире складывался на протяжении веков, и многое зависит от нас, от нашего отношения к собственной истории и культуре», — отметили представители одного из колледжей.
Основная цель урока — пробудить у учащихся чувство гордости за свою родину, почтение к её историческому наследию и желание оберегать историческую истину.

«Такого рода обсуждения помогают молодому поколению критически осмысливать информацию, формировать объективный образ России и способствовать укреплению национальной идентичности в условиях глобальных информационных вызовов», — заявили в пресс-службе ведомства.
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#россия
#история
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В московской области на восьми дорогах отремонтировали искусственные неровности
08 октября 2024, 16:00

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники Мосавтодора восстановили повреждённые асфальтобетонные и резинокордовые искусственные дорожные неровности на восьми региональных дорогах в шести округах Московской области. Ремонт проводился в рамках летнего обслуживания дорожной сети, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы были выполнены на следующих участках:

  • ул. Чкалова в Жуковском;
  • Лихачёвский проезд в Долгопрудном;
  • Рыбхозное шоссе в деревне Дергаево Раменского округа;
  • дорога в деревне Андреево Павлово-Посадского округа;
  • дороги в селе Парфентьево и деревне Подосинки в городском округе Коломна;
  • ул. 1-я Вокзальная в микрорайоне Барыбино и дорога в деревне Житнево в городском округе Домодедово.
Искусственные неровности устанавливаются для снижения скорости на участках вблизи социально значимых объектов и в потенциально опасных местах, где водители часто превышают скорость, например, на нерегулируемых перекрёстках.

Для обеспечения безопасности на дорогах специалисты Мосавтодора регулярно проводят обследование и плановый ремонт всех элементов, влияющих на безопасность, включая ограждения, светофоры, линии освещения, дорожные знаки и искусственные неровности.

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Порядка 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды
08 октября 2024, 15:58

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Около 290 единиц техники и 300 бригад «Мосводостока» дежурят на улицах Москвы из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что в городе не прекращаются осадки, плохую погоду передают и на ближайшие дни. В связи с этим, городские службы ведут работу в усиленном режиме.

Также в комплексе призвали жителей и гостей города быть внимательными на улице в условиях непогоды.

Ранее ведущий специалисты центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что во вторник в Москве выпадет 5,7 миллиметра осадков, которые закончатся только в ночь на среду.

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#москва
#погода
#дождь
#техника
#специалисты
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Глава Крыма Аксёнов: Все пострадавшие от пожара в Феодосии получат компенсации
08 октября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/Distortion Media

Все жители Феодосии, которые потеряли имущество либо получили иной ущерб в результате пожара на нефтебазе, получат надлежащие компенсации в полном объёме. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
В своём телеграм-канале он также призвал граждан сохранять спокойствие и не нагнетать обстановку: все компенсационные выплаты по потере имущества будут осуществлены в установленном порядке.

Аксёнов добавил, что на месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сформирована специальная группировка из сотрудников профильных ведомств. Региональные власти находятся в постоянном контакте с федеральным Центром, а все решения принимаются верно и своевременно.

Глава Крыма также поблагодарил местных жителей, добровольцев, представителей МЧС, администрации Феодосии и всех неравнодушных граждан за помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, пожар на нефтебазе в Феодосии начался накануне, 7 октября, ранним утром. Из-за сильного задымления городские власти приняли решение об эвакуации жителей из домов, находящихся в непосредственной близости от объекта. В пункты временного размещения были вывезены более тысячи человек.

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#эвакуация
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Синоптик Ильин: Надеемся избежать заморозков в Москве в выходные
08 октября 2024, 15:53

Фото: iStock/ABGlavin

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин дал прогноз погоды на текущую неделю в Москве, отметив, что заморозков в ближайшие дни не должно быть.
«В четверг, когда циклон совсем далеко уйдёт на восток, на его место начнёт с северо-востока гребень антициклона выходить, который прекратит дожди. В пятницу на небе появится прояснение и обойдётся без осадков, температура подрастёт до 11-16°С.В субботу местами небольшой дождь по области. Температура около 9-14 °С. В воскресенье погода будет достаточно солнечная, без осадков. Ночные температуры в субботу и воскресенье снова 1-6°С. Заморозков надеемся избежать», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

А в Кузбассе ожидают шторм, порывы ветра местами будут достигать 17-22 м/с.

«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях! Проверяйте тягу в дымоходах перед использованием газа. Номер вызова экстренных оперативных служб – 112», — приводит «Сiбдепо» предупреждение агентство по защите населения и территории региона.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в среду, 9 октября, столицу ожидает резкое понижение температуры.

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#циклон
#похолодание
#дожди
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В Бронницах построят котельную мощность 10 МВт
08 октября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью десять мегаватт планируют построить на Москворецкой улице в Бронницах, подряд на работы выставили на электронные торги, информация об этом опубликована Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, строительство котельной и поставка всего оборудования, необходимого для эксплуатации этого объекта. Завершение работ запланировано на 2026 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 127 миллионов 731 тысячу 543 рубля 65 копеек, заявки принимаются до 15 октября.

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#торги
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