Устранявшая бездомных животных россиянка прострелила голову школьнице
В Ленинградской области женщина случайно выстрелила в голову школьнице, когда устраняла бездомных животных из окна своей квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Кириши. 48-летняя местная жительница, вооружившись пневматическим оружием, решила устроить самосуд над дворнягами. Однако в этот момент под окнами её дома проходила 14-летняя девочка. Пуля попала прямо ей в голову. С места происшествия школьница самостоятельно добралась до больницы, где рассказала о случившемся.
Женщину оперативно задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
