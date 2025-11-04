Устранявшая бездомных животных россиянка прострелила голову школьнице

04 ноября 2025, 11:35

В Ленобласти устранявшая бездомных животных женщина прострелила голову девочке

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

В Ленинградской области женщина случайно выстрелила в голову школьнице, когда устраняла бездомных животных из окна своей квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».