Устроившего резонансное ДТП в Нижнем Новгороде мажора Корнилова отпустили

08 июня 2026, 16:52

Мажор Корнилов вышел из-под ареста после крупного ДТП в Нижнем Новгороде

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Нижнем Новгороде из-под ареста освободили Сергея Корнилова — сына покойного владельца ГК «Луидор», который в мае устроил массовое ДТП на элитном Mercedes-Benz SL. Ранее его поместили под стражу за мелкое хулиганство, сообщил знакомый молодого человека NewsNN.





Авария произошла 21 мая на Похвалинском съезде. Не справившись с управлением кабриолета, Корнилов спровоцировал столкновение с другими автомобилями. На кадрах с места происшествия видно, что дорогая иномарка стоит у обочины с оторванным колесом, еще две машины получили повреждения.





«Вышел, сейчас с ним все хорошо», — цитирует собеседника издание.