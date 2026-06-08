Устроившего резонансное ДТП в Нижнем Новгороде мажора Корнилова отпустили
Мажор Корнилов вышел из-под ареста после крупного ДТП в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде из-под ареста освободили Сергея Корнилова — сына покойного владельца ГК «Луидор», который в мае устроил массовое ДТП на элитном Mercedes-Benz SL. Ранее его поместили под стражу за мелкое хулиганство, сообщил знакомый молодого человека NewsNN.
Авария произошла 21 мая на Похвалинском съезде. Не справившись с управлением кабриолета, Корнилов спровоцировал столкновение с другими автомобилями. На кадрах с места происшествия видно, что дорогая иномарка стоит у обочины с оторванным колесом, еще две машины получили повреждения.
«Вышел, сейчас с ним все хорошо», — цитирует собеседника издание.
От комментариев о возможном нахождении Корнилова в реабилитационном центре друг отказался, назвав эти сведения «закрытой информацией». Перед инцидентом водитель опубликовал в соцсетях видео из ресторана, где употреблял алкоголь, а затем сел за руль и сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.