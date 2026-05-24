СК завел дело после массового ДТП с сыном нижегородского бизнесмена Корнилова
В Нижнем Новгороде сына покойного основателя группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова привлекли к ответственности по уголовному делу в результате резонансной аварии. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Следователи усматривают в действиях молодого человека признаки хулиганства. Ситуация также привлекла внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении регионального управления СК.Инцидент произошел 21 мая. По данным СМИ, Сергей Корнилов-младший, управляя элитным кабриолетом, не справился с управлением и спровоцировал столкновение с другими автомобилями. Примечательно, что незадолго до аварии молодой человек публиковал в соцсетях видео, на которых он распивает спиртное в одном из местных заведений.