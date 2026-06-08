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Массовое ДТП произошло на МКАД в Москве

На 37 километре МКАД произошло массовое ДТП, движение частично перекрыли
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

На 37-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают городские оперативные службы.



Как сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», проезд в районе аварии сильно затруднён — затор растянулся на шесть километров. Водителям рекомендовали искать альтернативные маршруты объезда.

Ранее, днём 5 июня, на Симферопольском шоссе столкнулись шесть машин, включая грузовые. В результате того инцидента пострадал мужчина, которого зажало в деформированном кузове.

Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего, после чего медики госпитализировали его. Причины и обстоятельства аварии на Симферопольском шоссе также устанавливаются.

Никита Кротов

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