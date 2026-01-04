Устроившие драку в кафе Сургута отправятся в СИЗО на два месяца
Двух жителей Сургута арестовали по делу о нападении на посетителей местного бара. Суд 4 января, по ходатайству следствия и с учетом позиции прокуратуры, избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Югры.
По версии следствия, вечером 2 января 25-летний и 19-летний мужчины, находясь в кафе, из-за малозначительного повода избили двух молодых людей, нанеся им множественные удары. Подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов.
В отношении них возбудили уголовное дело по статье о групповом хулиганстве. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
По предварительным данным, конфликт начался на бытовой почве — нападавшим не понравилась тема разговора потерпевших.
Читайте также: