Устроившие драку в кафе Сургута отправятся в СИЗО на два месяца

04 января 2026, 16:09

Фото: istockphoto/AMilkin

Двух жителей Сургута арестовали по делу о нападении на посетителей местного бара. Суд 4 января, по ходатайству следствия и с учетом позиции прокуратуры, избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Югры.