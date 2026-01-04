Достижения.рф

Взрыв и пожар произошли в свердловской многоэтажке: есть пострадавшие

Два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке Первоуральска
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Три квартиры загорелись после взрыва газа в многоэтажке на улице Ильича в Первоуральске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области на своем сайте.



По данным ведомства, сообщение о ЧП в экстренные службы поступило сегодня днем, 4 января в 13.43 мск. Предварительно, пострадали два человека, детей среди них нет. Еще семь жильцов эвакуировали.

Огонь распространился на площади 35 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали открытое горение. В настоящее время точные причины и обстоятельства выясняются.

Лидия Пономарева

