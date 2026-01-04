Взрыв и пожар произошли в свердловской многоэтажке: есть пострадавшие

04 января 2026, 15:31

Два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке Первоуральска

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Три квартиры загорелись после взрыва газа в многоэтажке на улице Ильича в Первоуральске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области на своем сайте.