В России произошло еще одно ДТП с четырьмя погибшими
Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Казань-Альметьевск
Четыре человека погибли в массовом ДТП в Татарстане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
По его данным, не менее десяти автомобилей столкнулись на трассе Казань — Альметьевск из-за метели. Также есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. В связи с трагедией следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время все причины и обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось о смертельной аварии с автовозом и пятью легковыми машинами на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, которые ликвидируют последствия происшествия.
