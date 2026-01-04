В России произошло еще одно ДТП с четырьмя погибшими

04 января 2026, 14:47

Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Казань-Альметьевск

Фото: iStock/Erich Fend

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Татарстане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.