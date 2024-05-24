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Устроившие массовую драку четверо мужчин арестованы в Москве

В Москве арестованы четверо мужчин, устроивших массовую драку
24 мая 2024, 15:56
Фото: iStock/nixki

Фото: iStock/nixki

В столице суд арестовал четверых участников массовой драки со стрельбой на Медынской улице, пишет «Лента.ру».
По данным столичной прокуратуры, в пятницу следователи возбудили уголовное дело о покушении на расправу против четырех участников массовой драки на юге Москвы. Во время стычки была зафиксирована стрельба.

Действия злоумышленников квалифицированы по статьям «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.



Сотрудники следствия хотят ходатайствовать об избирании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в драке участвовали 15 мужчин.

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В Дмитрове сотрудника оборонного предприятия задержали за дискредитацию ВС РФ
24 мая 2024, 16:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В подмосковном Дмитрове мужчину, который работал на оборонном предприятии, задержали по делу о дискредитации ВС России. Об этом говорится на сайте областного СК.
Отмечается, что мужчина нанёс антироссийские надписи на бирки ключей, которые используются в ячейках металлического шкафа для хранения вещей сотрудников. Данные преступные действия привели к временной остановке работы предприятия.

Уточняется, что предприятию также был нанесён материальный ущерб. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. На данный момент мужчина находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Преступнице грозит пять лет тюремного заключения.

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Притворявшуюся мужчиной женщину арестовали за развращение 13-летней падчерицы
24 мая 2024, 16:14

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Женщину, притворявшуюся мужчиной и обвиняемую в развращении 13-летней дочки своей партнёрши, взяли под стражу на два месяца, сообщает Telegram-канал Mash.
Решение было принято в Красногвардейском районном суде Петербурга. Ирода Сатторова, 41 год, обвиняют в том, что она развращала девочку намеками, и по этому факту возбуждено уголовное дело по второй части статьи 135 Уголовного кодекса.

Женщину задержали вчера, сегодня ей был назначен арест до 22 июля. Подозреваемая просила о домашнем аресте.

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#сочи
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«Зеленоградский Чикатило» Гриценко почти год служит на СВО
24 мая 2024, 15:11

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Серийный убийца Юрий Гриценко, которого называют «Зеленоградский Чикатило», вышел из тюрьмы еще в прошлом году. Об этом информирует Regions.
Уточняется, что покинуть колонию ему удалось благодаря заключению контракта в сентябре 2023 года. После чего маньяк отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщает источник.

Ранее стало известно, что Юрий Гриценко может оказаться на свободе уже 14 июня. За двадцать два года нахождения в колонии он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков.

Напомним, первое убийство бывший милиционер, который был уволен за пьянку, совершил в 1993 году: забил до смерти проститутку сковородкой. Его осудили на 9 лет. Вышел по УДО в конце 2000 года. Затем началась серия нападений. Он выжидал жертв в Зеленоградском лесопарке, а после наносил им удары молотком. Задержать его получилось 19 ноября 2001 года водителю автобуса.

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Генерала Попова доставили в суд
Генерала Попова доставили в суд, где рассмотрят жалобу защиты на его арест
24 мая 2024, 14:59

Фото: Минобороны РФ

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова доставили в суд, где будет рассмотрена жалоба защиты на его арест, сообщает РИА Новости.
Генерал прибыл в суд в наручниках, сопровождаемый тремя сотрудниками военной полиции.

В четверг СК РФ сообщил, что следствие ходатайствует об изменении меры пресечения для Попова с заключения под стражу на домашний арест, учитывая данные о его личности и другие обстоятельства, установленные в ходе расследования.

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В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковушку
В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в машину, пострадала женщина
24 мая 2024, 14:25

Фото: МВД

У грузовика с бетонными блоками отказали тормоза в Петербурге, и он въехал в легковушку, в результате чего пострадала женщина, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
«На месте происшествия установлено, что у грузовика, груженного каменными блоками, отказали тормоза во время движения. Водитель, пытаясь избежать столкновения, попытался проехать между легковым автомобилем и поребриком, но врезался в легковушку, которой управляла 37-летняя женщина», — говорится в сообщении пресс-службы.
Водитель легкового автомобиля получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Также у грузовика открылись борта, и блоки высыпались на дорогу. В настоящее время последствия аварии устраняются. Проводится проверка обстоятельств происшествия, отметили в МВД.



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Житель Подмосковья покончил с собой из-за собачьего фекалия
Мужчина покончил с собой после стычки с хозяином собаки
24 мая 2024, 14:14

Фото: iStock/Chalabala

Житель деревни в Можайском городском округе покончил с собой из-за сильной ссоры с соседом. Причиной конфликта стали собачьи экскременты, сообщает телеграм-канал «МК: срочные новости».
По информации портала, 60-летний мужчина был недоволен тем, что его сосед не убирал собачий фекалий, оставленный около детской площадки. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. Пенсионер сломал челюсть оппоненту, после чего на него завели уголовное дело.

Пожилой мужчина сильно переживал за предстоящий процесс и неоднократно говорил супруге, что у него не выдержит сердце. В итоге мужчина совершил суицид, не дождавшись суда.

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На избившего пенсионера в маршрутке водителя-мигранта возбудили дело
В Самаре на водителя маршрутки, ударившего пассажира, завели уголовное дело
24 мая 2024, 13:46

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении водителя маршрутки, который избил пенсионера. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.
В социальных сетях распространился ролик, на котором водитель общественного транспортного средства избивает пожилого мужчину. По словам пострадавшего, инцидент произошел после его просьбы дать проездной билет.

Отмечается, что в ответ на это водитель разозлился, после чего вышел из автобуса и нанес удар пожилому мужчине. В настоящее время мужчина задержан.

Ранее сообщалось, что в Одессе иностранный военный пытался угрожать местному жителю пистолетом, после чего избил его. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Завод из дела Шамарина выполнял ГОЗ для МО РФ более чем на 442 млн рублей
24 мая 2024, 12:36

Фото: iStock/Oleg Elkov

ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» получал от начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина госконтракты на осуществление поставок для Минобороны РФ и на предприятия оборонно-промышленного комплекса по всей России. Данные следуют из системы проверки контрагентов, передаёт ТАСС.
Завод «Телта» в 2015 году заключил контракт с Минобороны РФ на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88. Сумма составила 278,9 млн рубле. Кроме того, предприятие получило контракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму ещё 163,6 млн рублей.

Ода контракта были завершены в 2016 году. При этом, по данным СК, Шамарин получил 36 млн рублей за то, что увеличивал объемы поставляемой продукции в Минобороны и общее покровительство.

Также известно, что с 2016 года предприятие получило госконтракты в рамках которого осуществлялись поставки продукции на предприятия ОПК по всей России.

Напомним, 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

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Сослуживцы отняли у бойца СВО миллион рублей под пытками в Петербурге
24 мая 2024, 11:23

Фото: iStock/stevanovicigor

В Санкт-Петербурге сослуживцы силой отобрали у бойца спецоперации более миллиона рублей, для этого они использовали пытки. Об инциденте сообщает «Фонтанка».
Согласно сообщению, к ветерану СВО приехали его бывшие сослуживцы, с которыми он принимал участие в боевых действиях в 2023 году. Они предложили ему закупить дроны и перепродать их, заработав на разнице. Мужчина согласился.

Далее они поехали с деньгами покупать беспилотники. Когда автомобиль остановился на заправке, в машину подсели еще двое незнакомых мужчин. Один применил электрошокер, а второй избивал бойца СВО. Они также заставили его проглотить какую-то таблетку, заставили подписать какую-то бумагу и забрали один миллион 35 тысяч рублей и 200 евро. После этого они высадили потерпевшего и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.

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