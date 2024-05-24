Устроившие массовую драку четверо мужчин арестованы в Москве

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В столице суд арестовал четверых участников массовой драки со стрельбой на Медынской улице, пишет «Лента.ру».
По данным столичной прокуратуры, в пятницу следователи возбудили уголовное дело о покушении на расправу против четырех участников массовой драки на юге Москвы. Во время стычки была зафиксирована стрельба.
Действия злоумышленников квалифицированы по статьям «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.
Сотрудники следствия хотят ходатайствовать об избирании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее стало известно, что в драке участвовали 15 мужчин.
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Действия злоумышленников квалифицированы по статьям «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.
Сотрудники следствия хотят ходатайствовать об избирании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее стало известно, что в драке участвовали 15 мужчин.
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Алёна Самарева