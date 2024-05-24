В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковушку

Фото: МВД
У грузовика с бетонными блоками отказали тормоза в Петербурге, и он въехал в легковушку, в результате чего пострадала женщина, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
«На месте происшествия установлено, что у грузовика, груженного каменными блоками, отказали тормоза во время движения. Водитель, пытаясь избежать столкновения, попытался проехать между легковым автомобилем и поребриком, но врезался в легковушку, которой управляла 37-летняя женщина», — говорится в сообщении пресс-службы.Водитель легкового автомобиля получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Также у грузовика открылись борта, и блоки высыпались на дорогу. В настоящее время последствия аварии устраняются. Проводится проверка обстоятельств происшествия, отметили в МВД.
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