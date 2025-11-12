Жительница Кузбасса развела карпов в затопленном подвале жилого дома
Жительница города Белово Кемеровской области решила необычным способом обратить внимание властей на многолетнюю проблему наводнений в частном секторе населённого пункта. В августе дома местных жителей снова оказались затоплены: вода в подвалах стоит уже несколько месяцев.
Любовь, жительница пострадавшего района, купила 11 карпов и запустила их в собственный подвал. Она установила видеокамеры и завела блог о своих необычных питомцах. В дальнейшем женщина планирует разыграть карпов среди подписчиков.
В то же время власти города уверены, что причина наводнений кроется в грунтовых водах, поэтому регулярно роют канавы и откачивают воду из колодцев. Однако меры пока не приносят ощутимого результата, пишет Telegram-канал Baza.
Местные жители считают, что настоящая проблема заключается в изношенных трубах, а чиновники «роют не в ту степь».
Жители надеются, что креативный протест Любови поможет привлечь внимание к их беде и ускорить решение проблемы.
