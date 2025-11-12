Жительница Кузбасса развела карпов в затопленном подвале жилого дома

12 ноября 2025, 13:55

Фото: iStock/Natalya Maisheva

Жительница города Белово Кемеровской области решила необычным способом обратить внимание властей на многолетнюю проблему наводнений в частном секторе населённого пункта. В августе дома местных жителей снова оказались затоплены: вода в подвалах стоит уже несколько месяцев.