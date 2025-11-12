Спасатели добрались до трех туристов, сорвавшихся со склона в КЧР

12 ноября 2025, 13:13

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Карачаево-Черкессии нашли трех туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Махарском ущелье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в своем телеграм-канале.