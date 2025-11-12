Спасатели добрались до трех туристов, сорвавшихся со склона в КЧР
В Карачаево-Черкессии нашли трех туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Махарском ущелье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, двое из них получили черепно-мозговые травмы, а третий повредил колени. Сейчас спасатели спускают их с горы.
Напомним, инцидент произошел 11 ноября, когда незарегистрированная группа из пяти человек отправилась к живописному месту. Во время похода трое из них серьезно пострадали, оступившись и упав вниз. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.
