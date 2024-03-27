В ОНК опровергли слухи о смерти в СИЗО одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

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Сообщения о смерти кого-то из задержанных террористов не соответствуют действительности, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, пишет РИА Новости.
По сведениям Мельникова, предполагаемых исполнителей нападения на «Крокус Сити Холл» держат в одиночных камерах. Ранее поступившая в сеть информация, что один из заключенных скончался, не соответствует действительности. Ответственный секретарь ОНК Москвы также высказался против смертной казни.
В среду 27 марта стало известно, что исполнителей теракта вербовали через Telegram-канал афганского отделения международной террористической организации ИГИЛ*, которое и взяло на себя ответственность за произошедшее. Если мужчин, которые сейчас пребывают в СИЗО, признают виновными, то террористов ждет пожизненное заключение в маленькой одиночной камере с запретом на любые контакты, а передвигаться по ней они будут только на полусогнутых ногах.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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* запрещенная в России организация
В среду 27 марта стало известно, что исполнителей теракта вербовали через Telegram-канал афганского отделения международной террористической организации ИГИЛ*, которое и взяло на себя ответственность за произошедшее. Если мужчин, которые сейчас пребывают в СИЗО, признают виновными, то террористов ждет пожизненное заключение в маленькой одиночной камере с запретом на любые контакты, а передвигаться по ней они будут только на полусогнутых ногах.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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* запрещенная в России организация
Мария Федоровцева